La réputation représente un enjeu majeur du risque des fournisseurs

La complexité croissante des chaînes d’approvisionnement comporte des risques pour les entreprises internationales. La problématique de la continuité de l’activité s’est révélée avec acuité suite à la crise du Covid 19 et à la guerre en Ukraine. Mais une étude de Moody’s analytics montre la préoccupation croissante des entreprises pour les risques de réputation alors que les préoccupations ESG (liées à l’environnement, au social et à la gouvernance) montent en puissance. L’étude de Moody’s a été menée auprès d’une quarantaine de responsables travaillant dans divers rôles sur le sujet des fournisseurs de leur entreprise.



Pression réglementaire

Avec la montée des réglementations ESG – loi Sapin 2 en France et ses équivalents en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie…- , les entreprises doivent se caler sur de nouveaux standards de traçabilité, de tranparence et de durabilité et mieux prendre en compte les droits humains en tous pays.

Résultat, la logique du juste-à-temps a fait place à celle des risques liés aux tiers. Aucun secteur n’est à l’abri de manquements mal repérés.

En haut de la liste des sujets de vérification, l’information sur le fournisseur et ses actionnaires, ses résultats financiers et son efficacité peut être rassemblée plus aisément, le plus souvent, que celle sur les scores ESG et la cybersécurité. Tous ces éléments convergent sur un risque de réputation pesant sur le donneur d’ordre.



Budgets en hausse

Selon Moody’s, sept grandes entreprises sur dix font part d’une attention renforcée aux risques de tiers parties, mettant en place des équipes et des outils pour se mettre au diapason de chaînes d’approvisionnements plus complexes et de règles plus strictes. Le budget augmente de 5% à 10% par an. La tendance devrait continuer puisque les responsables interrogés dans l’enquête estiment, pour les trois quarts d’entre eux, que leur entreprise dispose d’un dispositif pauvre ou médiocre de surveillance des risques tiers. La visibilité sur les risques représentés par les fournisseurs, faute de données et d’outils, est considérée comme basse ou moyenne par plus des deux tiers des répondants.