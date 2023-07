La croissance des crédits bancaires aux entreprises ralentit

Les entreprises non financières françaises continuaient, à fin mai dernier, de bénéficier d’une hausse des encours de crédit, de 5,4% en moyenne, selon le relevé «Stat info» de la Banque de France daté du 10 juillet 2023. Le taux est toutefois inférieur à celui d’avril dernier, 5,7% et de mars, 6,5%. Comme observé depuis plusieurs mois, les crédits d’équipement progressent le plus, de 8,2% en mai dernier, contre seulement +1,1% pour les crédits de trésorerie (2,0% en avril et 3,8% en mars). En outre, la moyenne recouvre des situations contrastées, avec une croissance négative dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (-2,9%) et celui des transports et de l’entreposage (-3,6%), tandis que le crédit augmente pour l’industrie de 2,6%.

Taux en hausse

Le taux d’intérêt moyen des crédits augmente à 4,13% (3,95% en avril), les émissions de titre de dette ressortant en moyenne à 4,01%. Pour les PME, les taux moyen atteint 4,57%, pour les ETI 3,72% et pour les grandes entreprises 3,61%.