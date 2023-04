Altares fait converger les données sur les parties prenantes des entreprises

Altares veut faire converger les données utilisées par les entreprises pour cerner les risques de leur écosystème. Voilà longtemps que le groupe expert d’information sur les entreprises ne se contente plus d’entretenir la plus grande base de données BtoB, collectées à ce jour sur quelque 500 millions d’entreprises, auprès de 30 000 sources dans le monde. Mais il veut mettre à la disposition des acteurs économiques des données sur un mode non seulement centralisé mais aussi «agile».

En effet, la dizaine de ses scores les plus utilisés peut intéresser plusieurs métiers de l’entreprise, comme celui sur le risque d’impayé qui peut servir les services clients et, de plus en plus, la chaîne fournisseurs voulant sécuriser sa logistique. Les scores sur les comportements de paiement et la fréquence des retards intéressent de même les forces commerciales comme les départements financiers, les scores de conformité concernent aussi bien les responsables juridiques que les financiers, les auditeurs etc…

Le mode d’intégration des bases de données externes devient un enjeu clé pour favoriser un accès facile et efficace aux informations et répondre ainsi aux enjeux tels que la conformité, l’ESG ou encore l’information financières des tiers. « La mise à disposition des données aux entreprises via des envois de fichiers représentent environ 20% de l’activité, c’est le mode d’intégration le plus simple et nous allons bientôt lancer une nouvelle offre à cet égard, souligne Laurent Luce, Head Of Product Marketing chez Altares D&B. Mais les solutions agiles, via des API et services internet se développent de plus en plus car elles permettent l’envoi d’informations ciblées à un prix ajusté et une mise à jour en temps réel. »

Le poids lourd historique de l’information s’est ainsi allié à une jeune pousse pour un service à la pointe de la technologie. « Pour les entreprises voulant rassembler l’ensemble de leurs données de leurs tiers sur une seule plateforme, nous proposons une solution en mode Saas (software as a service), donc déjà paramétrée mais avec des possibilités de personnalisation, explique Laurent Luce. Notre partenariat avec Smart Global Governance couvre cette proposition. »

60% de réduction de coûts

La collaboration a commencé l’été dernier et les données d’Altares sont intégrées progressivement par la solution. La jeune société créée en 2019 compte déjà 300 clients, dont un gros tiers de multinationales, à côté d’une majorité d’ETI ou de PME. Le logiciel ERM (Enterprise risk management) évite les redondances de collectes d’informations et prend en charge les flux de données entre les services de l’entreprise. Smart Global Gouvernance évalue à 60% la réduction des coûts de la mise en conformité qu’il permet. D’autant que la solution peut être adaptée aux besoins et associe aux informations des services de gestion des risques en mode automatique. La jeune start-up compte tous les grands cabinets de conseil parmi ses intégrateurs. De quoi rassurer les entreprises qui doivent aussi gérer le risque de leurs prestataires !