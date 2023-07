Voltalis lève 57 millions d’euros de dette privée pour sa croissance

La transition énergétique avance avec Voltalis. Avec un nouveau financement par dette de 57 millions d’euros, cinq mois après un premier financement de 91 millions d’euros, la société confirme le déploiement rapide de son projet : bâtir une capacité de pilotage de 1,4 GWc de la consommation électrique. Cette participation à 75% de Meridiam, fonds d’infrastructure spécialiste de projets de verdissement, a, en effet, remporté l’an dernier un appel d’offre de RTE pour cet objectif, en équipant plus de 400 000 logements et locaux de son thermostat connecté.

Fondée en 2006, la société a mis au point un système de pilotage intelligent de la demande énergétique, sa technologie permettant de coordonner et d’agréger en temps réel des réductions de consommation électrique, via des thermostats connectés sur le réseau électrique. Elle s’adresse aux consommateurs et à leurs équipements flexibles comme le chauffage, la climatisation, les ballons d’eau chaude…De quoi aider l’Europe à se passer du gaz russe et tout pays à éviter un black-out en s’aidant d’énergies intermittentes !

Suite au contrat passé avec RTE, Voltalis dispose de visibilité sur dix ans d’activité, d’où la possibilité de lever des financements auprès des fonds de dette. Après une première tranche de 91 millions d’euros en février dernier auprès de LBP AM, Edmond de Rothschild AM et CIC Private Debt, la société lève à présente 57 millions auprès de Arkéa Investment Services et Scor Investment Partners. Voltalis ambitionne d’équiper 3 millions de logements d’ici 2030, s’appuyant sur la gratuité de son équipement pour les utilisateurs et sur le plan thermostat qui doit être dévoilé cet automne par le gouvernement.