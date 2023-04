Verallia refinance 1,1 milliard d’euros de dette bancaire

Horizon dégagé pour Verallia. Le leader européen de l’emballage en verre vient de refinancer des lignes bancaires pour 1,1 milliard d’euros, 550 millions d’euros sous forme de prêt à terme à quatre ans prolongeable d’un an et 550 millions d’euros également en ligne de crédit renouvelable assortie d’une maturité de cinq ans avec extension possible de deux ans. Le groupe refinance ainsi de façon anticipée son crédit syndiqué qui venait à échéance en octobre 2024. « Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers, Verallia a sécurisé le refinancement de sa prochaine échéance majeure de dette bancaire », indique la société. La ligne revolving n’est pas tirée à la signature. Les prix des facilités sont indexés sur des indicateurs de performance liés à la réduction des émissions de carbone du scope 1 et 2, à la réduction de la consommation d’eau dans les usines et à la promotion de la diversité. L’avenir semble d’autant plus dégagé d’un point de vue financier que le groupe passe en catégorie Investment Grade selon l’agence de notation Moody’s, qui lui attribue une note de crédit à long terme à Baa3 avec perspective stable. La notation S&P’s est de BB+ avec perspective positive. Verallia annonce un ratio d’endettement sur Ebitda de 1,3.

Pricing power

Le groupe bénéficie d’une conjoncture porteuse pour ses produits haut de gamme, le chiffre d’affaires en fin de premier trimestre 2023 affichant, à 1 052 millions d’euros, une hausse de 40% par rapport à la même période en 2022. La hausse des coûts de production en 2022 a été plus que compensée par celle des prix de vente.