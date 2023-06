Une loi comme déclic de la digitalisation du trade finance

Le serpent de mer, tout le monde en parle. Certains assurent l’avoir vu faire surface, d’autres gardent espoir, beaucoup sont résignés. Il en va ainsi avec la digitalisation du financement du commerce international ou trade finance, une activité reposant sur une chaîne documentaire complexe au gré de documents sous forme papier signés manuellement, et que le numérique semble donc pouvoir optimiser.

Un rapport présenté ce jeudi 29 juin entend faire avancer la cause. Un rapport, encore un, mais inédit dans sa source : il répond à la lettre de mission postée en novembre dernier par pas moins de trois ministres soucieux de voir accélérer le pas (Bruno Le Maire à l'Économie, aux Finances et à la Souveraineté industrielle et numérique, Eric Dupond-Moretti à la Justice et Olivier Becht au Commerce extérieur). Mission délicate confiée à un groupe de travail embarquant toutes les parties prenantes et co-présidé par Béatrice Collot et Philippe Henry représentant Paris Europlace, moteur du rapport en collaboration avec ICC France, le comité national de la Chambre de commerce international. Un rapport inédit encore dans son contenu, puisqu’il entend bien comme le souligne Philippe Henry «baliser le chemin à suivre». A commencer par le déclic législatif.

MLETR

Premier repère sur ce long chemin, et c’est la première proposition du rapport : «adopter les dispositions législatives et réglementaires nécessaires dans le droit français afin de permettre l’usage de titres transférables électroniques». Les titres dits transférables, qui sont légion dans le trade finance, incorporent un droit dont le transfert ne peut être effectué indépendamment du document. Leur forme électronique n’est pas reconnue en droit français, tout comme d’ailleurs dans la plupart des autres juridictions. La solution est connue, depuis plusieurs années même, par l’utilisation d’une loi-type adoptée en 2017 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (Cnudci), la bien nommée Model law on electronic transferable records ou MLETR. L’avancée décisive du présent rapport, espèrent ses promoteurs, réside dans la mobilisation dès sa lettre de mission de la puissance publique, en l’occurrence sur ce point précis du droit, du ministère de la Justice. «Nous avons bénéficié d’un soutien fort de l’Etat, la Chancellerie a rapidement validé le projet de texte de loi», se félicite Philippe Henry. De fait, le rapport contient une proposition de loi complète, sous la forme du projet de «loi TTE» pour «titres transférables électroniques». Béatrice Collot en espère «un vote rapide, lors de la session parlementaire d’automne, des députés sont d’ores et déjà sensibilisés».

«Parce que le droit doit être au service de la modernisation et de l’attractivité de notre pays, il nous revient de tirer toutes les conséquences, dans nos textes, de la nécessaire dématérialisation des activités de financement du commerce international, en cohérence avec les recommandations contenues dans la loi type de l’ONU. Les propositions du rapport Paris Europlace sont précieuses pour avancer en ce sens», a salué Eric Dupond-Moretti en recevant le document.

Si l’évolution du droit français constitue «la principale recommandation du rapport» comme le souligne le document, elle n’est qu’une première étape, nécessaire mais pas suffisante. D’abord, naturellement, la France n’est pas seule au monde. Une poignée seulement de pays a déjà franchi l’étape MLETR (Bahreïn en 2018, Singapour, Belize, Paraguay, et Kiribati en 2021, Papouasie Nouvelle-Guinée en 2022), le Royaume-Uni est au milieu du gué, à l’étape du passage au Parlement qui devrait également être franchie à l’automne.

Tiers de confiance

Mais il apparaît selon le rapport «util(e) d’anticiper dès à présent, et parallèlement à l’évolution du droit, les enjeux pratiques et technologiques de mise en œuvre du passage au digital, pour assurer une appropriation réelle de la réforme par les différentes parties prenantes et une mise en place rapide». Notamment par le biais de normes de certification de registres ou plateformes ouverts et interopérables. Deux caractéristiques vitales que n’ont pas respecté certaines plateformes lancées ces dernières années mais ayant chuté faute d’activité suffisante. Une exigence de certification qui rappelle à Philippe Henry le sujet de la facture électronique. Les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) y sont «les gardiens du temple sur la foi d’un cahier des charges harmonisé», avance-t-il. «Le concept de coffre-fort électronique, de tiers de confiance garant de l’intégrité des données, doit exister pour le trade finance comme pour la facture électronique», ajoute Béatrice Collot. De quoi rassurer les intervenants quant à la confidentialité et l’authentification des informations véhiculées. La réglementation e-Idas sur l’identification électronique est l’une des briques de réglementation européenne évoquées.

Mais les pans juridiques et technologiques de la manœuvre ne peuvent être activés si la motivation humaine n’est pas générale. Le rapport détaille les conditions de la sensibilisation et les modalités d’action de l’écosystème du trade finance. Le terrain est préparé, avec l’audition par le groupe de travail de quelque 150 personnes représentant des ministères, huit banques, une douzaine d’entreprises exportatrices de toutes tailles, des négociants de matières premières, l’armateur CMA-CGM, Bpifrance, Coface ou le certificateur Bureau Veritas. «Les différentes parties prenantes, des spécialistes de la technologie aux juristes, aux banquiers et aux entreprises, ne se parlaient pas, nous avons suscité la discussion au sein des divers sous-groupes de travail, plaide Philippe Henry. La coordination est essentielle pour progresser ainsi qu’une meilleure représentation du sujet. Il faut répliquer avec le trade finance ce qui a pu se faire avec succès sur l’export finance». Il s’agit désormais de renforcer l’organisation et la structuration de la Place financière de Paris. Le rapport préconise ainsi de «désigner un point focal au sein de la sphère publique en charge de piloter et de coordonner les travaux en cours et à venir», cela «à travers une approche interministérielle». Sans oublier l’utile vœu de promotion de la tradetech, cette myriade de fintechs proposant pour le trade des solutions innovantes qu’il s’agit de mieux identifier, et de mieux financer grâce au travail de France Fintech et de la French Tech.

En amont, bien sûr, et ce point constitue la neuvième et dernière proposition du rapport, il s’agit d’«accroître la visibilité, de généraliser une formation aux bases du trade en écoles de commerce et d’ingénieur, aux côtés d’une offre de formation spécialisée pour répondre aux défis de recrutement du secteur». Défis devenant promesses à la lumière des bienfaits à l’ère numérique, veut croire le groupe de travail. Promesses pour les acteurs de ce métier comme pour ses clients, avec notamment l’embarquement attendu de davantage de PME et ETI : «le droit d’entrée est aujourd’hui trop élevé, l’organisation à mettre en place et les coûts en découragent beaucoup, le digital doit permettre d’abaisser cette barrière», promet Béatrice Collot.

Bruno Le Maire a fixé l’horizon à la lecture d’un rapport qui «propose des solutions juridiques et opérationnelles pour engager la dématérialisation des procédures de financement du commerce international. Cette dématérialisation constitue un levier de compétitivité pour nos entreprises à l’export et d’attractivité pour la place financière de Paris. Je souhaite que nous mettions rapidement en œuvre ces recommandations». Même accélérée, l’optimisation ne se fera pourtant pas en un clin d’oeil.