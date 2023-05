Une entreprise espagnole en croissance reçoit une dette privée de 21 millions d’euros de Sienna Private Credit

La dette privée reste abondante pour les beaux dossiers et Riba Mundo Tecnologia en profite. La société espagnole vient de recevoir un financement de 21 millions d’euros du prêteur alternatif Sienna Private Credit, dont 6 millions en dette court terme pour un crédit relais de TVA. Le reste du financement prend la forme d’un prêt à huit ans, amortissable après une période de grâce de trois ans. Les facilités visent à soutenir l’expansion mondiale du négociant en produits électroniques : créée en 2018, la société a atteint un chiffre d’affaires de 329 M€ en fin d’année dernier, son taux de croissance annuel moyen atteignant 110% depuis son démarrage ! Rien d’aventureux toutefois dans ce projet, axé sur une plateforme de e-commerce et un service logistique optimisé, dédiés au segment BtoB et comptant déjà plus de 1800 clients en Europe. De quoi convenir au fonds Predirec ABL-3 en cours de levée et qui octroie des financements à destination de PME et ETI en Europe adossés à des actifs réels.





En outre, classé article 8selon la réglementation « sustainable finance disclosure » (SFDR), le fonds trouve avec Riba Mundo Tecnologia un bon élève de l’ESG. Le crédit comporte plusieurs engagements dans ce cadre, dont dépendra la marge d’intérêt du financement : doublement chaque année de la part des produits reconditionnés dans les ventes de la société, baisse des émissions de gaz à effet de serre pour les trois « scopes » selon la trajectoire de la Stratégie nationale bas carbone pour le secteur du transport, représentant entre 2 et 4,5% de baisse des GES par an. Un tiers indépendant qui n’est pas encore choisi, va contrôler le respect de ces engagements.

