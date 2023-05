Tryba Energy lève 100 millions d’euros pour ses projets photovoltaïques

La guerre en Ukraine a changé la donne sur le marché de l’énergie et Tryba Energy a le vent en poupe. Ou plutôt le soleil, car cette filiale du groupe familial Tryba, fabricant et installateur de fenêtres, se développe sur le marché en pleine effervescence de l’électricité d’origine photovoltaïque. Sur fond de transition énergétique, l’essor de Tryba Energy l’amène à lever 100 millions d’euros pour accompagner sa croissance.

Une enveloppe pour quatre ans

Le financement bancaire est arrangé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et la Banque Postale, avec la participation du Crédit Coopératif, l’emprunteur ayant fait le choix de retenir ses banques historiques parmi d’autres propositions. « Le financement prend la forme d’une enveloppe mise à notre disposition sur quatre ans, elle va servir à la fois à refinancer des projets d’ores et déjà en exploitation et, en majeure partie, à refinancer des projets en développement une fois ceux-ci mis en service, indique Nicolas Sur, directeur général délégué de Tryba Energy. Le groupe Tryba couvre en fonds propres les frais de développement, le financement bancaire intervient une fois la mise en service réalisée, la durée d’exploitation des centrales étant de 20 à 30 ans en général. »

Mathieu Foerderer (à droite) et Nicolas Sur, directeurs généraux délégués

Tryba Energy s’occupe, en effet, à la fois de développer, financer et construire les centrales photovoltaïques puis de les exploiter. Ce nouveau financement lui évitera d’avoir à monter un financement projet par projet comme c’était le cas jusqu’ici et lui apporte de la visibilité sur ses conditions de financement. Un atout indéniable pour l’accélération de l’activité. Car la société entend se développer au-delà des projets classiques où l’électricité produite par les centrales est vendue via les appels d’offres de la CRE (Commission de régulation de l’énergie), selon des prix et des durées sécurisés sur 20 ans.

Projets en gré à gré

Elle commence à déployer de nouvelles formes de valorisation d’énergie telles que des projets en gré à gré de type CPPA (Corporate power purchase agreement) : les entreprises, industriels et centres commerciaux, achètent directement de l’électricité produite par les centrales Tryba Energy à un prix convenu sur des contrats long terme. « En outre, nous mettons à disposition notre savoir-faire sur des projets à forte valeur ajoutée dans des schémas d’autoconsommation. Dans ce cas, une entreprise finance sa propre centrale, Tryba Energy intervient alors comme expert, pour développer, construire et exploiter l’installation », expose Nicolas Sur. Toutes ces solutions pour maîtriser les coûts d’approvisionnement en énergie, avec des prix liés à la construction et l’exploitation de la centrale et décorrélés du marché, rencontrent un succès appuyé. De fait, sur les trois dernières années, la société Tryba Energy a doublé son chiffre d’affaires et son effectif, à présent de 20 salariés, et envisage une progression au même rythme dans les trois prochaines années. Les projets en cours de développement représentent une capacité de 250 MW, soit a minima 200 millions d’euros de financement.