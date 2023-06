Trezy s’aide de l’IA pour gérer la trésorerie des TPE et PME

Les chefs d’entreprise ne sont pas des financiers mais des passionnés de leur activité ! Telle est la conviction des dirigeants de Trezy, une fintech qui simplifie à l’extrême la gestion de trésorerie pour les TPE et PME. Car il est devenu particulièrement crucial tout de même, depuis la hausse des taux d’intérêt et des coûts d’approvisionnement l’an dernier, de suivre sa trésorerie de près. « En ce moment notamment, les entreprises viennent de payer des dividendes et vont voir l’activité se réduire du fait des vacances d’été, surveiller la rentabilité est clé , souligne Quentin Lacointa, co-fondateur et dirigeant de Trezy. Les dirigeants ont besoin de se décider vite, dans un contexte de digitalisation, notre outil répond à cette réalité nouvelle. »

La jeune société créée il y a dix-huit mois vient de lever trois millions d’euros pour enrichir son outil de suivi de trésorerie. Initialement, elle visait une collecte de deux millions d’euros mais la participation au tour de table d’investisseurs comme Klima Venture, Seedcamp ou encore Playfair, qui ont confirmé la pertinence de l’outil, ont attiré d’autres financiers. « Notre outil est unique car il enrichit la donnée bancaire avec des données sur l’activité pour prévoir la performance de l’entreprise, le tout sans demander au dirigeant aucune intervention pour catégoriser les flux grâce à l’IA », explique Quentin Lacointa.

La solution s’adresse ainsi à des petites entreprises, des franchisés souvent, sans salarié dédié au suivi des sujets financiers. La levée de fonds va servir à investir dans l’IA générative pour donner au dirigeant des informations sous forme de langage naturel et non pas de courbes ou de graphiques, afin d’être accessible au plus grand nombre. Corollaire de la simplicité, un prix modique, avec un abonnement à hauteur de 39 euros par mois par société utilisatrice.

La fintech veut aussi étendre son rayonnement géographique au-delà de la France et les Pays-Bas où elle est déjà présente pour s’implanter au Royaume-Uni, pays où nombre de TPE et PME traversent une passe difficile. L’objectif est d’atteindre 10 000 entreprises clientes d’ici juin 2024.