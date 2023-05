Scope Ratings publie sa notation d’Air Liquide

Air Liquide a choisi de se faire noter par une troisième agence de notation de crédit, en plus des deux premières américaines. Scope Ratings vient ainsi de lui attribuer une note A pour sa qualité d’émetteur et pour sa dette senior non garantie. La note court terme «S-1» est décernée pour tous les instruments de dette émis par le groupe. En outre, la perspective associée à la note émetteur est positive.

Cette notation par Scope complète celles décernées au spécialiste des gaz industriels par S&P Global Ratings (A et A1) et par Moody’s (A2 – P1) à long terme et à court terme, la perspective chez eux étant stable.

Scope Ratings indique avoir revu à la hausse la notation jusque-là non publique du groupe sur les aspects financiers : elle passe de «BBB +» à «A-» compte tenu d’un levier amélioré et d’un bon niveau de liquidité au bilan. Par ailleurs, les positions du groupe sur ses marchés sont fortes et l’analyse intègre aussi une évaluation de l’approche ESG d’Air Liquide qui a joué favorablement dans l’appréciation. «Air Liquide a établi un cadre de financement durable (sustainable financing framework) afin d’aligner sa stratégie de financement sur ses objectifs de durabilité et de contribuer au développement de la finance durable», a souligné l’agence dans son rapport.

Une agence européenne

En sollicitant la notation publique d’une troisième agence, Air Liquide confirme l’attention du groupe portée aux attentes des investisseurs. «En ajoutant Scope Ratings à ses agences de notation, Air Liquide répond aux demandes d’investisseurs d’une diversité d’opinions sur la qualité du crédit du groupe», a indiqué Jérôme Pelletan, directeur financier d’Air Liquide. De fait, le groupe fait traditionnellement figure d’exemple pour la prise en considération des avis et des intérêts des actionnaires, institutionnels et individuels.

Avec Scope Ratings, son choix s’est porté sur la plus grande agence de notation européenne, la seule parmi le groupe de tête – à côté des américaines S&P, Moody’s, Fitch Ratings et DBRS – retenu par l’Esma dans son premier rapport paru le 25 avril sur les notations en crédit. De quoi soutenir la volonté européenne de réduire la dépendance aux grandes agences de notation, souhaitée depuis la crise de 2008 et qui n’a pas pu produire encore beaucoup d’effet, la réglementation renforcée ayant plutôt tendance à élever davantage les barrières à l’entrée. Ainsi, selon le rapport de l’Esma, la part de marché des trois premières agences pour les notations de crédit en Europe était de 69% en 2022 et de 80% pour les cinq premières agences. Les proportions passent à 92% et 98% pour les notations sollicitées.