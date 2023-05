Pigment met de l’IA dans la planification financière

Les directions financières ne sont pas forcément à la pointe de la technologie mais Pigment oeuvre à faire changer les choses. La plateforme haut de gamme de planification d’entreprise annonce en effet l’adoption de cette technologie pour augmenter la puissance de son outil. De quoi accélérer et optimiser son service, la centralisation de toutes les informations de l’entreprise, pour permettre aux dirigeants de connaître très vite l’état de l’activité. « L’outil connecte toutes les données de l’entreprise pour les rassembler et permettre aux dirigeants d’anticiper l’impact de leurs décisions, puis de suivre la mise en œuvre de leurs décisions », explique Romain Niccoli, fondateur et directeur général de Pigment. Alors que la grande majorité des décisions des entreprises reposent sur des analyses financières incomplètes ou incorrectes faute d’informations exactes, la société lancée en 2019 connaît déjà une croissance soutenue, avec plus d’une centaine de clients, et toutes tailles, par exemple Blablacar, Webhelp, Klarna, Adyen, Thomas Hilfinger…dont 40% sont américains. Elle compte un effectif de 200 personnes qu’elle prévoit de faire croître de 50% cette année.

Le point d’entrée de Pigment dans l’entreprise est souvent la direction financière car elle lui permet de permet en particulier de préparer le budget, à court et moyen terme et d’effectuer le reporting financier en supprimant les pertes de temps liées à la recherche des informations et la connexion des fichiers. «Pigment éclaire les entreprises sur leurs décisions en prenant en charge l’angle quantitatif et budgétaire, expose Romain Niccoli. Les fonctions financières sont notre cœur de cible, ayant la tâche de mettre en chiffres les décisions et la stratégie de l’entreprise. Elles sont le plus souvent en charge du déploiement de notre outil et s’assurent de sa bonne configuration. »

Romain Niccoli, co-fondateur et dirigeant de Pigment. -

Scenarii stratégiques

Alors que la fonction financière se transforme et prend part plus systématiquement à la stratégie, l’outil Pigment lui sert d’appui en lui offrant un mode rapide et simple pour simuler les retombées des décisions envisagées. L’usage de l’intelligence artificielle, selon une solution développée en interne et utilisant GPT4, se place en continuité avec le principe de l’outil qui se veut puissant et simple. Il sera, par exemple, possible d’utiliser le langage naturel pour demander une analyse à Pigment. « Cette nouvelle version permet une utilisation plus intuitive de l’outil, elle donne lieu à une analyse des données, et une aide à la décision avec la construction de scenarii », précise Romain Niccoli. La fonctionnalité d’IA est en phase Bêta, un petit nombre de clients l’utilisent en test avant qu’elle soit diffusée plus largement.