Pigment lève 88 millions de dollars pour les prévisions des entreprises.

Avec une collecte de capital de 88 millions de dollars, Pigment confirme sa dynamique. La fintech lancée en 2019 propose une solution de planification financière et stratégique, un outil particulièrement important dans le contexte de crises répétées que traversent les entreprises. Au total, Pigment aura levé 248 millions de dollars en moins de trois ans. Ce nouveau tour de table est mené par le fonds américain Iconiq Capital et y participent le fonds de capital-risque britannique Felix Capital ainsi que les investisseurs en place, les Américains Meritech, IVP et FirstMark Capital. La société fondée en France voit sa croissance tirée par les Etats-Unis. La levée de fonds va servir à accélérer le déploiement commercial et investir massivement dans le R&D. La société veut notamment proposer ses applications à d’autres fonctions stratégiques que celles financières.



Prévoir et ajuster

Parmi les clients de Pigment figurent des entreprises de grande taille et à vive croissance comme Mozilla, Eventbrite, Webhelp, Airtable, Idkids…souhaitant s’appuyer sur un pilotage budgétaire précis et ajustable. Particularité, la solution rassemble l’ensemble des données de l’entreprise pour permettre aux directions financières d’établir des analyses et des prévisions avec différents scenarios. Une fonctionnalité d’intelligence artificielle est en phase de test chez un petit nombre clients.