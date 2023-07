Peu sollicitée, la Médiation du crédit se prépare à traiter plus de cas difficiles.

Le bilan semestriel de la Médiation du crédit reste rassurant sans porter la marque d’un contexte en voie de détérioration. Sur le premier semestre de cette année, le dispositif public qui vient en aide aux entreprises en cas de difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers fait état d’un nombre réduit de sollicitations, dans le prolongement de ce qui était constaté au second semestre 2022. Les dossiers éligibles, concernant soit des médiations classiques, soit celles liées aux restructurations de Prêts garantis par l’Etat(PGE) de petite taille étaient au nombre de 738 dans la première moitié 2023, après 728 au second semestre 2022, beaucoup moins que les 1448 dossiers du premier semestre 2022. De fait, les dernières études de la Banque de France ont fait état de la résilience des TPE et PME et d’un accès favorable au crédit.

TPE, services, commerce

Les demandes d’intervention du début 2023 émanent surtout de TPE (moins de 11 salariés), actives dans les secteurs des services (51%) et du commerce (23%). L’intervention de la Médiation a permis de conforter la situation de 364 entreprises, représentant 3100 emplois.

Plus du quart des dossiers étaient liés à des refus d’octroi de nouveau financement et le tiers concernait des restructurations de PGE. Le rapport du Médiateur souligne le faible niveau des demandes de restructurations de PGE, 875 cas depuis l’entrée en vigueur du dispositif. Dans plus de 95% des cas, les remboursements s’effectuent correctement, ils atteignent à ce jour 50 milliards d’euros pour un total de 143 milliards de crédits octroyés. Quant aux demandes de restructurations, elles ont donné lieu dans la moitié des cas à un accord de réechelonnement des échéances avec réaménagement des autres lignes de financement.



Prévention

Pour l’avenir, la Médiation se dit vigilante face à un contexte dégradé, sur fond de ralentissement économique, inflation, début d’inflexion sur l’accès au crédit de trésorerie. Elle se mobilise d’ores et déjà : présidé par le Médiateur national du crédit, l’Observatoire du financement des entreprises travaille à un diagnostic sur l’accès des TPE aux crédits de trésorerie. En outre, la Médiation du crédit collabore aux dispositifs d’accompagnement des entreprises en difficulté, en participant à la prévention ou en développant des partenariats comme celui, le mois dernier, avec le Portail du Rebond des entrepreneurs.