Mastercard et Riskified unis contre la fraude

Puisque les fraudeurs ne prennent pas de vacances, le géant des solutions de paiement Mastercard et la fintech Riskified ont scellé un partenariat devant bénéficier aux vendeurs du commerce en ligne. Grâce à l’intelligence artificielle, la sécurité du ecommerce étant l’ADN de Riskified, née en Israël en 2013 et cotée à New York depuis 2021.

Rétro-facturation

La jeune pousse promet par son expertise en machine learning ou apprentissage automatique d’analyser le comportement client derrière chaque interaction de commerce en ligne afin de déceler les transactions potentiellement frauduleuses et de proposer des actions correctives aussi automatisées qu’efficaces. En cas notamment d’abus quant aux conditions générales ou à la rétro-facturation.

La lutte est mondiale. Pas de doute pour Kevin Sprake, vice-président Global Channel Partnerships chez Riskified, la collaboration avec Mastercard «vise à catalyser la croissance globale, surtout dans les marchés émergents où (les commerçants) font face à des risques accrus de fraude et d’abus».