Mastercard automatise la gestion des paiements reçus par carte virtuelle

Les entreprises font un usage croissant des cartes virtuelles pour payer leurs fournisseurs. Mais pour ces derniers, la gestion des créances correspondantes et des encaissements peut très vite se révéler complexe. D’où le besoin d’une solution automatisée, selon le constat de Mastercard qui a mis au point l’outil « Receivables manager ». Cet outil de gestion des encaissements liés aux paiements par carte virtuelle a été élaborée par le géant américain des cartes de paiement en partenariat avec la fintech Billtrust, spécialisée dans l’automatisation des encaissements clients. Pour rappel, Billtrust a été racheté par le fonds de capital-investissement EQT au prix de 1,7 milliard de dollars en décembre 2022.



Réconciliation automatique

La solution complète l’offre de Mastercard de paiements BtoB via des cartes virtuelles, laquelle connaît un succès croissant en évitant les échanges sur support papier entre fournisseurs et clients. « Reveivables manager » évite aux fournisseurs les traitements manuels sur les données de paiement par cartes virtuelles. L’information traitée automatiquement est directement envoyée dans l’outil de gestion (ERP, Enterprise Resource Planning) en vue d’une réconciliation automatique avec les factures. En outre, la solution permet aux fournisseurs de gérer plus facilement les paiements anticipés ou les acomptes et accroît la visibilité sur le cash.

D’ores et déjà disponibles aux Etats-Unis, la solution va être déployée dans d’autres géographies dans les prochains mois.