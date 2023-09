Mangopay et Spryker s’associent pour convaincre les places de marché

La forte croissance de l’activité captée par les places de marché interentreprises inspire Mangopay et Spryker. Les deux fintechs annoncent un partenariat stratégique – non capitalistique – pour mettre en valeur leurs complémentarités. Mangopay a bâti une expertise spécifique dans l’infrastructure de paiement, l’expérience des clients à cet égard étant déterminante pour faire aboutir les opérations et fidéliser les acheteurs. Spryker, de son côté, fournit une plateforme de commerce modulable, capable de couvrir des cas d’utilisation complexes, par exemple des achats par étapes, des remboursements, échanges, etc. Les deux fintechs entendent dès lors proposer une solution complète pour répondre aux principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises vendant via des plateformes, passant notamment par l’intégration efficace des vendeurs, la mise à l’échelle rapide en réponse à la croissance du marché ainsi que la sécurisation des transactions de paiement.

Evolutives

Les entreprises se voulant actives sur ces marketplaces n’ont en effet de cesse de rechercher des partenaires technologiques flexibles, fiables et expérimentés. L’expérience de paiement, particulièrement, reste un élément clé de différenciation.

Mangopay a été cédé (tout comme la cagnotte en ligne Leetchi) au printemps 2022 au fonds Advent par le Crédit Mutuel Arkéa. Avec le soutien de ce nouveau maître à bord, le spécialiste du paiement s’est montré actif en matière de croissance externe, avec les acquisitions de l’orchestrateur de paiements irlandais WhenThen et de la solution antifraude polonaise Nethone.