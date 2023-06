L’intelligence artificielle à la rescousse contre la criminalité financière

Le pire n’est pas certain. 69% des 400 professionnels de la gestion des risques interrogés par le spécialiste de ce sujet Kroll dans 8 pays (Allemagne, Brésil, Emirats arabes unis, Etats-Unis, France (où la part atteint 64%), Mexique, Royaume-Uni et Singapour) estiment que les risques liés à la criminalité financière sont susceptibles de s’accentuer dans les douze prochains mois. Cela, comme le souligne Kroll dans son rapport, «face à la complexification de l’environnement financier en lien avec la sophistication technologique des transactions». Plus du quart des sondés misent d’ailleurs sur une progression «significative», soit de plus de 10%, des risques.

Principales menaces selon un tiers des gestionnaires de risques, les cyberattaques et les fuites de données. Logiquement, deux tiers (67%) des personnes interrogées prévoient d’investir davantage dans les défenses technologiques. Et «bien que son application soit récente dans la majorité des cas» comme le relève Kroll, l’intelligence artificielle a été déployée dans les dispositifs de lutte contre le crime financier dans plus de la moitié des entreprises (56%). Surtout, 83% des répondants estiment que l’IA «pourra être à l’origine d’avancées majeures en la matière», un «signal positif» aux yeux de Kroll.

Les vecteurs de criminalité financière continuent de se diversifier. Pas de doute selon Hannah Rossiter, managing director de Kroll et responsable des activités de conseil en conformité et réglementation financière en France, «l’évolution récente du crime financier et les perspectives d’accentuation de la menace dans les années à venir montrent le rôle central que la fonction conformité est appelée à jouer dans les organisations». Cependant, poursuit-elle, «la diversification des risques liée à l’environnement technologique, géopolitique et réglementaire incertain nécessite de faire appel à des compétences toujours plus diversifiées et pointues pour pleinement y répondre».

Crypto-menace

Les cryptoactifs apparaissent clairement comme un nouveau terrain de jeu des malfaiteurs. 78% des répondants à l’étude de Kroll considèrent qu’il s’agit d’une préoccupation pour leur entreprise et 60% affirment qu’appréhender les risques induits représente un défi. Pour autant, pointe le rapport de Kroll, moins d’un tiers des entreprises (31%) ont pour l’heure concrètement intégré la gestion des risques liés aux cryptoactifs au sein de leur politique de conformité. Un signal moins rassurant.

Dans ce contexte, le rapport souligne que les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, passant notamment par les procédures de sanctions, «sont de plus en plus mis à l’épreuve à mesure que les fraudes et les délits financiers évoluent et se transforment». De quoi mettre les autorités sous pression. 60% des répondants dans le monde anticipent dès lors un durcissement dans les prochains mois des réglementations et une «élévation des standards de transparence».