Libeo intègre le financement instantané de Defacto

Libeo élargit son offre financière aux petites et moyennes entreprises. Voilà que ce spécialiste de la gestion de factures intègre le service de financement instantané de Defacto aux entreprises. L’algorithme de Defacto détermine instantanément la solvabilité des clients en utilisant des données financières fiables et à jour. Les entreprises éligibles peuvent ainsi obtenir des fonds sur leur compte en un temps record, sans avoir à fournir de garanties ou à passer par des procédures longues et fastidieuses. Tous les utilisateurs des plateformes partenaires de Defacto intégrant le module de demande de financement peuvent en bénéficier. Les critères d'éligibilité pour les emprunteurs sont simples eux aussi : avoir un SIREN actif, ne pas avoir de procédure collective dans les 24 derniers mois, être inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Gestion de factures

De quoi élargir encore l’offre de Libeo toujours en développement depuis l’origine, en 2019. La fintech s’était alors lancée comme spécialiste des factures fournisseurs, depuis leur gestion en digital et jusqu’à leur paiement au fournisseur, sans iban et en seul clic. Très vite, la fintech a étendu son activité sur les paiements clients et elle a annoncé récemment des partenariats avec des grands acteurs comme BNP Paribas et Docaposte dans la facture électronique.