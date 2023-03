L’export de Bpifrance change de tête

«Exportez-vous bien !» ou «Allez vous faire voir ailleurs !», tels sont les encouragements de Bpifrance à l’attention des entreprises françaises sur le chemin de l’export. Le directeur de la banque publique en charge de l’export, Pedro Novo, ayant lui-même mis les voiles, en l’occurrence vers la direction du nouveau fonds d’investissement franco-ivoirien Dalia Hospitality dédié au tourisme en Afrique et en Europe, Bpifrance a fait le choix de l’interne pour le remplacer.

Directeur du risque de crédit du groupe depuis janvier 2021, après en avoir été directeur régional Ile-de-France Ouest, Olivier Vincent a été nommé directeur en charge de l’export. Il rejoint le comité exécutif.

A lire aussi:

«Allez vous faire voir ailleurs !»

Olivier Vincent prend les rênes d’une direction créée en 2018 et destinée à accompagner l’export et l’internationalisation des entreprises françaises. Bpifrance avance une progression de 58% de son activité à l’export en 2022, à 32 milliards d’euros. La palette déployée est de fait large, à destination des PME comme des grands groupes, en tant que partenaire bancaire et assureur. Bpifrance entend proposer «un continuum de solutions», «une gamme unique et complète d’outils financiers», notamment avec l’offre de Bpifrance Assurance Export, l’agence de crédit export française.

Bpifrance pointe que le partenariat avec la Team France Export a permis d’accompagner l’an dernier à l’export quelque 3.876 entreprises, un chiffre en progression de 28%.