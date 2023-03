Les trésoriers d’entreprise ne discernent pas de tension sur le financement

Nonobstant les perturbations des marchés suite à la chute de Silicon Valley Bank et au rachat précipité de Credit Suisse, les trésoriers d’entreprise ne sont pas inquiets pour leurs financements. Il est vrai que les problèmes bancaires ont été vite traités et que les entreprises ont de toute façon pris soin de se refinancer et d’allonger leurs emprunts tant que les taux étaient proches de zéro. Elles peuvent donc attendre que s’achèvent d’éventuelles tensions passagères. Plus que l‘accès au financement, l’actualité reste donc la hausse des coûts depuis l’été dernier, avec un taux de swaps à 5 ans sur l’euro qui a grimpé de 0% à 3% entre fin 2021 et fin 2022. De même, les primes de risques ont augmenté du fait d’une liquidité moins abondante. « Le marché des obligations a changé depuis fin 2022 avec la hausse des taux et des primes de risque, ce qui constitue un retour à une situation normale indique Stéphanie Rousseau, présidente de la Commission Financement de l’AFTE. Le marché est différent pour les segments investment grade et high yield, mais l’accès à la liquidité est possible, au bon prix et en suivant les fenêtres. » Pour les ETI et PME qui ont plus recours au crédit bancaire, les hausses de prix ne représentent pas encore une préoccupation, s’agissant le plus souvent de facilités à taux fixe, comme dans le cas des Prêts garantis par l’Etat. Les entreprises étudient davantage les financements alternatifs – obligations remboursables, financements des actifs circulants… - pour diversifier leurs sources de financement et optimiser les prix. « Avec la hausse des taux, le ratio de couverture des frais financiers par le résultat d’exploitation va redevenir d’actualité, les entreprises seront plus ou moins concernées selon leur modèle et leur structure de cash-flow », prévient Daniel Biarneix, président de l’AFTE.