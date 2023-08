Les restrictions du crédit se précisent pour les entreprises

Le changement de contexte induit par le resserrement monétaire rattrape plus vite les entreprises moyennes que les grandes. Ainsi, ces dernières peuvent prolonger leurs crédits syndiqués en attendant d’y voir plus clair sur les hausses de taux et le contexte économique, grâce aux mécanismes des clauses « Amend & Extend ».

Mais rien de tel pour les entreprises de taille intermédiaire et moyenne alors même qu’avec la reprise de l’inflation et la hausse des taux directeurs, la distribution des crédits a tendance à se contracter. Les refinancements deviennent ainsi plus complexes pour les entreprises moyennes. «En fait, les entreprises qui envisagent de refinancer leur endettement actuellement ne le font plus par opportunité, comme cela a pu être le cas il y a encore un peu plus d’un an, mais parce qu’elles y sont contraintes, ce type d’opération étant souvent anticipé par les entreprises, jusqu'à deux années avant l’arrivée du terme », indique André Watbot, associé Financement, du cabinet Cornet Vincent Ségurel.

De fait, selon la dernière enquête de la Banque centrale européenne (BCE) sur la distribution du crédit dans la zone euro, parue le 25 juillet, la demande de prêts de la part des entreprises a de nouveau diminué pour atteindre son plus bas niveau depuis vingt ans.

Les entreprises ne peuvent plus compter sur des banques aussi allantes. «Nous continuons de voir beaucoup de demandes de financement, notamment pour des investissements ou des opérations d’acquisition «smid market», mais les conditions des banques, si elles demeurent les mêmes dans leur nature, sont désormais plus restrictives – par exemple quant à la part remboursable in fine, et les hausses de taux alourdissent significativement la charge financière à supporter », indique André Watbot. Les banques ont resserré leur grille d’analyse des contreparties et font preuve d’une plus grande sélectivité. Elles montrent plus d’exigences, notamment en termes de fonds propres et de génération de cash-flows. Les ratios financiers dans les contrats de crédit syndiqués sont revenus à des niveaux plus orthodoxes. «Les dossiers de financement se montent encore relativement facilement pour les entreprises saines et résilientes, mais le coup de frein est plus net pour les entreprises dont le profil de risque est plus élevé », ponctue l’avocat.

Amortissement des PGE

Or la mise en amortissement des PGE révèle progressivement les entreprises fragiles. « Après les gros soutiens publics liés à la pandémie, un nombre certain de dossiers passe désormais aux mains des affaires spéciales des banques, l’accumulation de circonstances défavorables post-pandémie ayant précipité le phénomène », relate André Watbot. A commencer par la hausse des taux qui, en cas de restructuration de PGE, fait passer le taux d’intérêt de 1,5% à 4,5% ou 5%, ce qui alourdit nettement les charges.

Là encore, quand les entreprises commencent à avoir des difficultés, elles sont en butte à une attitude plus restrictive, notamment des organismes sociaux et de l’administration fiscale.

La fin du «quoi qu’il en coûte»

«Le ton a changé : quand une entreprise réclame un échéancier de ses dettes sociales, la CCSF (Commission des chefs de services financiers) indique clairement que les créanciers publics ne sont pas là pour soutenir une activité déficitaire ne démontrant aucune réelle perspective de redressement et ne vont accepter de rééchelonner les dettes que pour les entreprises ayant une activité pérenne. La différence est qu’aujourd’hui le message est expressément écrit dans leur message de notification», souligne Laïd Estelle Laurent, associée en charge du pôle Restructuring chez Jeantet. A présent, on voit l’Urssaf et les créanciers publics réclamer le paiement de leurs créances alors qu’ils avaient tendance à temporiser ces trois dernières années.

Et pour les entreprises sous mandat ad hoc ou une conciliation, la mise en application d’un gel des mesures exécutoires dans l’attente de convenir d’un échéancier de remboursement n’est plus systématique. «On voit l’Urssaf prendre des inscriptions à leur égard et leur envoyer des mises en demeure, tout en ayant été informée de ces procédures », rapporte Laïd Estelle Laurent.

Il s’agirait d’un retour à la normale, mettant fin à une forme de financement que l’Etat accordait en période exceptionnelle du Covid et en sortie de crise. «On en revient à la situation d’avant crise Covid où l’Etat et les organismes sociaux n’étaient pas des créanciers faciles », se souvient Bertrand Biette, associé en charge du pôle Restructuring chez Jeantet. Ce qui renforce la nécessité pour les entreprises de se préparer afin d’utiliser les procédures adéquates pour leur sauvetage et d’organiser en amont les discussions avec les créanciers : «soit une entreprise a besoin d’un peu de temps et demande un rééchelonnement de ses dettes, soit ses difficultés sont plus grandes et elle doit se mettre à l’abri des paiements de sa dette, donc opter pour une procédure collective. Ce choix revient sur la table avec le raidissement des créanciers publics », récapitule Bertrand Biette. La sortie d’une période exceptionnelle est une bonne nouvelle pour l’économie, mais les entreprises doivent s’y habituer…