Les marchés obligataires disposent d’une nouvelle base de données sur les émissions durables

L’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) poursuit son œuvre pour favoriser la finance durable. Elle annonce la mise à disposition des acteurs de marché d’une vaste base de données sur les obligations durables. Cette richesse d’informations est accessible à tous gratuitement, sur le site de l’ICMA, avec un outil qui se veut simple à utiliser.

L’association entend ainsi soutenir le développement du marché des obligations durables, bénéficiant d’une bonne dynamique cette année après une année 2022 en baisse notable. Déjà, l’Association a fixé des principes permettant aux émetteurs et investisseurs de compter sur un cadre précis pour ces titres : en 2014 pour les obligations vertes et sociales, en 2017 pour les obligations durables (c’est-à-dire à la fois vertes et sociales) et en 2020 pour les obligations « sustainability-linked », c’est-à-dire liées à la performance durable de l’entreprise, sans destination pré-définie. L’ensemble de ces titres entre dans la catégorie des obligations GSSS (« Green, social, sustainable, sustainability-linked).

Données et analyses

La base de données est construite et alimentée par le Luxembourg Green Exchange (LGX), le pôle de la Bourse du Luxembourg dédié à la finance durable. Son outil LGX DataHub comprend les obligations émises par plus de 2100 émetteurs et plus de 11 000 souches d’obligations cotées GSSS dont 8700 sont alignées sur les principes de l’ICMA. Elle fournit également, avec 150 points de données structurées, les évolutions des obligations GSSS depuis 2019, avec notamment les répartitions par secteurs, régions, devise, maturité et selon la contribution aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

L’outil veut ainsi servir de référence pour l’ensemble des obligations de la finance durable, avec des analyses de l’activité et des tendances.