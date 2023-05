Les entreprises de taille réduite à intermédiaire demeurent bien financées

La faculté des entreprises à emprunter de l’argent auprès des banques reste forte. Dans sa dernière enquête trimestrielle sur le sujet, la Banque de France met en évidence cette tendance tant pour les TPE (très petites entreprises interrogées), les PME (petites et moyennes) que les ETI (entreprises de taille intermédiaire). A la différence des grands groupes, ces familles d’entreprises n’ont pas - ou très peu, dans le cas des ETI - recours au financement désintermédié.

Les réponses favorables aux demandes – considérées comme telles à partir de 75% d’octroi du montant sollicité - sont stables et à un niveau élevé pour les crédits d’investissement, avec un taux proche de 100% pour les ETI et les PME, et légèrement inférieur à 90% pour les TPE. Cette proportion est d’autant plus appréciable pour les ETI que leurs demandes de crédits d’investissement sont en légère augmentation, émanant de 30% (29% sur la période précédente) de cette catégorie d’entreprises, contre 20% pour les PME et moins de 6% pour les TPE.

Les crédits d'équipement ont la palme

Parmi les crédits d’investissement, l’enquête réalise un coup de projecteurs sur les crédits d’équipement, destinés à financer des immobilisations incorporelles ou corporelles, hors biens immobiliers. Le taux d’obtention pour les crédits d’équipement a augmenté pour toutes les tailles d’entreprises, atteignant 91% pour les TPE, soit +8% en un trimestre. Les PME sont satisfaites à 93% (+1%) et les ETI à 94% (+6%).

Les demandes de nouveaux crédits de trésorerie sont stables, à un niveau bas, de 4% pour les TPE, 5% pour les PME et 6% pour les ETI. Le taux d’obtention pour ce type de crédit diminue pour les TPE, 67% d’entre elles ayant obtenu leur crédit contre 75% au trimestre précédent. Le niveau rejoint ainsi celui d’avant-crise, soit 71% au quatrième trimestre 2019. Le taux d’obtention pour les PME augmente, lui, de 3 points à 86% et celui des ETI, à 93% diminue de 1%.

Crédit revolving pour les PME et les ETI

L’enquête traite aussi le sujet des «lignes de crédit» qui permettent aux PME et ETI d’obtenir, pour leurs besoins d’exploitation, des facilités donnant un droit à tirage. Les demandes pour ces lignes sont toujours largement satisfaites, dans 95% des cas pour les PME et 98% des cas pour les ETI. Elles ont légèrement diminué ces derniers mois. L’utilisation de ces lignes atteint 54% pour les PME (+1%) et 63% pour ETI, une proportion stable.

La proportion d’entreprises déclarant une hausse du coût global du crédit augmente au premier trimestre, en toute logique avec l’arrivée progressive à maturité de crédits à taux fixes de bas niveau. La hausse des taux moyens remonte à mars 2022.