Les entreprises cherchent à optimiser le cash du poste client

L’accès plus difficile au crédit bancaire transforme en priorité la bonne gestion du cash venu des clients. «Dans la gestion du besoin en fonds de roulement, le poste clients revient en force, les entreprises disposant là de leviers pour améliorer rapidement leur trésorerie», indiquait, lundi 2 octobre, Alain Falomir, senior manager chez EY, Lyon, lors d’une rencontre sur le sujet à l’AFDCC (Association des credit managers et contrôleurs de gestion).

Le suivi du poste clients recoupe de nombreuses étapes, de la vente à l’encaissement («order to cash»), où l’entreprise peut agir pour améliorer sa trésorerie avec des bénéfices rapides, dans un horizon de trois mois.

Recouvrement

La relance des clients dont les paiements sont en attente constitue l’action la plus évidente, et l’éditeur Dimo Software présentait ainsi sa solution Cashontime d’automatisation des processus de relance, de préconisation des actions prioritaires à mener, de façon à renforcer l’efficacité des équipes. Avec un taux de lettrage – rapprochement des paiements encaissés et des factures – automatique de 70% dès qu’il est utilisé puis de 90% chez des grands clients comme Legallais, Manpower, Synergie, Ecolab…, l’outil évite les relances inutiles et permet de dégager du temps pour des actions vraiment nécessaires. Celles-ci sont en outre facilitées par les informations contenues dans l’outil, des préconisations sur les priorités, l’adaptation des actions à mener selon le profil de chaque client…

Une autre solution, que l’AFDCC a présentée récemment sur le recouvrement, est portée par Spacivox qui propose des scénarios et des actions rapides de recouvrement, notamment en BtoC, en vue d’augmenter les chances de succès.

Enfin, la gestion des litiges peut également donner lieu à un suivi et à la mise en évidence des causes récurrentes de problèmes dans l’entreprise.

Risque client en cash

Un travail en amont, sur l’appréciation du risque, permet également des bénéfices rapides pour la trésorerie. Des gains peuvent être obtenus en impliquant d’autres directions de l’entreprise, comme celle commerciale et les sensibilisant aux enjeux du cash avec des indicateurs. Des limites d’acceptation des clients peuvent ainsi être fixées selon le risque sur le cash et le délai d’encaissement et non seulement sur le risque de non-paiement.

Au printemps dernier, l’association avait déjà présenté des solutions innovantes, comme celle d’Aividens, sur l’anticipation des problèmes de paiement et de recouvrement des créances clients, ou celle de Sidetrade, proposant des informations approfondies, mises en évidence par des présentations facilitant la prise de décisions. En outre, Esker avait exposé une solution à base d’IA permettant de libérer le cash bloqué en commandes. Quadient figure également parmi les solutions technologiques en vue pour suivre les encaissements des clients et leurs risques.

Gestion du contrat d’affacturage

Dans la continuité de ce suivi, l’entreprise peut mettre en place de l’affacturage, un outil comme Cashontime permettant de piloter le contrat : l’analyse du cycle des ventes évite les mauvaises surprises d’un financement refusé, en cas de dépassement de limites de crédit par client, ou de retard de paiement au-delà d’un délai en général fixé à 30 jours.

L’ensemble des éléments fournis par des outils de suivi et l’aide de l’intelligence artificielle permettent in fine des actions de pilotage de la trésorerie liée au poste clients. «Les utilisateurs de notre solution nous demandent de plus en plus, outre les informations sur les délais de paiement, des prévisions de trésorerie par client», souligne Valérie Konarski, directrice Cashontime chez Dimo. Le potentiel est d’autant plus fort que les solutions de gestion du poste client utilisent des capteurs et des API (Interface de programmation applicative) pour utiliser d’autres solutions de l’entreprise, comme les logiciels de gestion, de trésorerie, ou des bases de données externes.