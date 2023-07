Les nouvelles technologies progressent dans les directions financières

L’intérêt des directeurs financiers pour les nouvelles technologies progresse et se précise. C’est ce qu’il ressort d’une enquête de Mazars, de la DFCG (Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion) et de Yooz, éditeur d’une solution intelligente de gestion des factures fournisseurs en cloud, conduite auprès de 1500 directeurs financiers et administratifs (DAF), dans neuf pays (Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Espagne, Afrique du Sud, Suisse, Belgique, Luxembourg et Emirats Arabes Unis).

Ainsi, les nouvelles technologies peuvent aider les directeurs administratifs et financiers à réduire les coûts, la maîtrise des dépenses constituant la solution retenue par 40% des responsables interrogés pour faire face à l’inflation et au resserrement des conditions monétaires. Dans la seule fonction finance, l’automatisation permet un meilleur contrôle financier (35%), de moindres coûts (33%) et une réduction des erreurs (32%).

L’automatisation des tâches des directions financières représente aussi un gage de cybersécurité renforcée pour 39% des DAF interrogés. L’intérêt de ces professionnels pour l’IA s’accroît (26% contre 19% en 2021), ainsi que pour les logiciels de visualisation des données (25%) et la mobilité (18%).

Alors que les difficultés de recrutement en comptabilité préoccupent les entreprises françaises, la flexibilité des modes de travail représente une solution envisagée par plus d’un tiers des responsables. Pour près de 40% des répondants, l’automatisation peut apporter une forme de réponse aussi, en rendant le métier plus riche et sa pratique plus souple.

Les fonctions du directeur financier se sont d’ores et déjà élargies, intégrant désormais la gestion des coûts (34%), la cybersécurité (28%), l’analyse commerciale (26%), le datamining (24%) ou encore l’ESG (20%).

L’étude pointe le faible niveau d’automatisation qui prévaut encore en France : 18% des entreprises françaises n’ont pas encore automatisé leur comptabilité fournisseurs et utilisent toujours principalement Excel ou un traitement manuel des factures. Résultat, plus d’un tiers des décideurs financiers français consacrent en moyenne quatre jours par mois au traitement des factures, soit un jour de plus que leurs homologues étrangers. A l’inverse, les systèmes manuels de comptabilité fournisseurs, outre le suivi plus difficile des opérations, suscitent des retards de paiement (42%) et des coûts élevés (33%).

En France, pour avancer dans la transition digitale, la facture électronique obligatoire va représenter un facteur d’accélération. Pas moins de 60% des responsables financiers interrogés déclarent être en recherche active d’une solution technologique pour se conformer à cette réforme. Plus du quart sont en discussion avec des éditeurs se positionnant comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), 7% envisageant de passer par le Portail Public de Facturation.