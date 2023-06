Les délais de paiement et les impayés au cœur des craintes des exportateurs

Quand Allianz Trade s’en remet à un jeu télévisé pour qualifier la situation des entreprises exportatrices. Fear Factor en l’occurrence, dans lequel les candidats affrontent leurs peurs au cours de défis. Point de saut à l’élastique avec Allianz Trade, mais une enquête, le Global Survey, menée auprès de 3.000 sociétés (françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, polonaises, britanniques et américaines) au sujet de leurs problématiques export, chaîne d’approvisionnement et ESG.

Les exportateurs plongent dans l’univers Fear Factor car selon l’étude leurs craintes de détérioration des délais de paiement et du risque d’impayés progressent. La part d’entreprises anticipant une hausse des délais de paiement à l’export en 2023 bondit par rapport à l’enquête 2022 de 11 points à 42%. Les Françaises sont tout juste plus optimistes à 41%, les Américaines étant les plus prudentes à 50%. En conséquence, pointe Allianz Trade, la part des entreprises craignant une recrudescence du risque d’impayés s’envole également au niveau mondial de 11 points à 40%. «Cette perception est alignée avec nos prévisions de défaillances d’entreprises, que nous attendons en croissance à l’échelle mondiale de +21% en 2023, après +2% en 2022», souligne Aylin Somersan Coqui, présidente du directoire d’Allianz Trade.

Appétit de conquête

Au sein du Global Survey, 70% des entreprises tablent sur une croissance de leur chiffre d’affaires à l’export cette année, un chiffre reflétant une certaine confiance mais en net repli de 10 points. Un déclin qui selon l’assureur-crédit «trouve sa source dans un environnement économique moins favorable aux échanges commerciaux», de fait «le commerce mondial devrait croître très modérément en volume (+0,7% contre +3,8% en 2022) et se contracter en valeur (-0,1% contre +9,7% en 2022)». Les entreprises concèdent en outre un moindre appétit pour la conquête de nouveaux marchés.

Dans ce contexte, près de 75% des répondants estiment que des obstacles logistiques, telles des pénuries d’intrants ou des tensions sur le marché du travail, comment les prix élevés de l’énergie et le coût élevé du transport, auront un impact de modéré à significatif sur leur activité export cette année. Et pour financer leur développement export, les entreprises prévoient principalement de miser sur leur trésorerie, le crédit bancaire puis les délais de paiement. Les deux derniers leviers occupaient les premières positions l’an dernier «mais elles ont mécaniquement reculé dans les plans des exportateurs face au durcissement des conditions d’accès au financement et à la forte pression qui pèse sur leurs réserves», analyse Allianz Trade. Son responsable de la recherche sectorielle, Ano Kuhanathan, pointe que l’«intérêt croissant» pour le Buy now, pay later (BNPL), «solution particulièrement adaptée aux besoins des petites entreprises, pourrait faciliter l’accès des PME aux échanges commerciaux internationaux».

Ambitions ESG

En matière de développement durable, enfin, plus de 80% des entreprises reconnaissent qu’elles favoriseront la continuité de leur activité par rapport aux engagements ESG. Pour autant, elles n’abandonnent pas ces derniers, «bien au contraire, selon Allianz Trade : la plupart des répondants, 85%, comptent accroître leurs efforts pour basculer vers les énergies vertes à long terme». Aux yeux de la présidente du directoire de l’assureur-crédit «les principales priorités ESG des entreprises sont toujours concentrées sur des actions de court terme, comme choisir des options de transport plus respectueuses de l’environnement, renforcer leurs attentes concernant leurs fournisseurs ou améliorer les normes de sécurité et de santé au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. Mais, poursuit Aylin Somersan Coqui, de plus en plus de mesures structurelles sont priorisées, comme développer des produits et services plus durables et innovants, et réduire leur exposition aux activités polluantes».