Les credit managers réclament une meilleure information d’entreprise aux fournisseurs de données

Dans un contexte de montée des défaillances, les entreprises veulent plus d’éléments sur leurs risques commerciaux. Or l’information disponible sur les entreprises n’est pas à la hauteur des enjeux, selon l’Association française des credit managers (AFDCC). Dans une prise de position publique, l’organisme dresse la liste de ses attentes à l’égard des fournisseurs d’informations commerciales. Le rôle de ces acteurs est d’autant plus important que, selon Infolégale, sur 2,6 millions d’entreprises soumises à l’obligation de publier leurs comptes, seulement 1,4 million se plient à cette contrainte, dont plus de la moitié sous forme confidentielle. En effet, l’enjeu de compétitivité que cela représente préoccupe souvent les dirigeants, bien des pays ne soumettant pas leurs entreprises à la même transparence.

Clarté et détails

L’AFDCC réclame aux spécialistes de l’information d’entreprise « des améliorations substantielles « , notamment des informations plus à jour avec un affichage clair des années auxquelles remontent les comptes, des sources des données fournies, une lisibilité améliorée grâce à une présentation systématique, plus d’informations sur les dirigeants et l’actionnariat …

En outre, l’Association réclame des analyses sectorielles, pour pouvoir comparer l’entreprise par rapport à ses pairs, pour apprécier la résilience du secteur.

La prise de position des credit managers rejoint certains commentaires exprimés lors de la revue du rôle d’Infogreffe, le dépôt des comptes devant se faire auprès du guichet unique dès qu’il sera en ordre de marche. Or le GIE proposait des analyses sectorielles et des projections.