Le risque client se muscle avec les nouvelles technologies

L’intelligence artificielle investit la sphère du crédit client. Certes, il s’agit là d’une notion qui recouvre de multiples déclinaisons et dont les débuts remontent à plusieurs années. Mais l’intelligence « augmentée », comme les spécialistes préfèrent désormais l’appeler, multiplie ses offres pour aider à maîtriser le risque client à l’aide d’outils réunissant les informations pour une vision globale des expositions et des risques.

Dans un contexte de montée des défaillances, l’anticipation des problème de paiement et, de plus en plus, de recouvrement, devient une nécessité. D’où des outils comme celui de la fintech Aividens, créée il y a quatre ans, et qui compte parmi ses clients des grands groupes internationaux comme Engie. En fonction d’un historique de données sur trois à cinq ans par client, la solution effectue des simulations pour préconiser l’organisation des équipes et les démarches de relances et de recouvrement.

Side Trade existe depuis 2000 mais c’est en 2015 qu’il a ajouté une fonction sur les comportements de paiement, grâce au « data lake » constitué à partir de plusieurs centaines de clients, de millions de payeurs… De quoi prévoir les paiements pour les accélérer, et présenter des scenarii d’actions, en cas de problèmes en recouvrement ou de litige. La fintech tire aussi parti de ses historiques pour automatiser le lettrage, le rapprochement entre les encaissements et les factures.

Quadient, ex Neopost, propose une solution à base d’IA aussi pour collecter le cash et prévoir la communication en fonction des clients pour procéder à des relances et des recouvrements adaptés.

Sur la relance spécifiquement, Spacivox concentre plusieurs innovations pour relancer les clients via divers canaux digitaux, accélérant les rentrées de cash en utilisant les meilleures voies pour attendre le débiteur.

Pour maîtriser le risque client dès le début de la relation, les nouvelles technologies permettent la prise en compte de données en masse, comme avec la solution Urba 360 de Coface. Lancée il y a trois ans avec une équipe de 20 personnes, l’offre mobilise 360 personnes aujourd’hui. La base d’information du groupe mise à la disposition des entreprises est nourrie des analyses sur le risque pays et les secteurs et des informations recueillies en local. Le produit s’adresse aux directeurs financiers, t directeurs des achats et responsables commerciaux de l’entreprise. Il va intégrer ces prochains jours des éléments sur les délais de paiements.

Esker, de son côté, propose une solution nouvelle pour libérer le cash bloqué en commande ou risquant de l’être lors de prochains commandes : Il s’agit de donner des pistes d’actions quand la limite de crédit va être dépassée. La solution fabrique des règles de gestion qui facilitent l’accès aux informations sur les relations avec le client, la balance âgée elle suggère une nouvelle limite de crédit.

Allianz Trade a présenté son partenariat avec Fintecture pour offrir du BNPL (Buy now pay later) dans le cadre d’échanges BtoB. Un crédit garanti peut être accordé en instantané, en s’appuyant sur le KYC (connaissance client) de la banque du bénéficiaire, dans le cadre de l’initiation de paiement.

Autre solution pour permettre l’expansion des affaires dans un contexte de sécurité, Credit Safe présentait de son côté une innovation d’usage, en donnant accès à plusieurs sources d’information commerciale et financière à ses clients, leur permettant de fixer avec autonomie leurs décisions de crédit.