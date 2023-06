Le régulateur de l’audit prépare sa mue extra-financière

Quand H3C devient H2A. Ceci n’est pas une expérience chimique, ou alors de la chimie de l’audit. Le Haut conseil du commissariat aux comptes s’apprête en effet à changer de nom, pour peut-être devenir la Haute autorité de l’audit. Une annonce faite à l’occasion des deuxièmes Rencontres du H3C, le 14 juin, qui ont été l’occasion pour le régulateur et ses parties prenantes d’éclairer les perspectives du devoir de vigilance à l’aune des défis de la directive européenne sur le reporting extra-financier, CSRD (Corporate sustainability reporting directive). Directive devant être transposée le 9 décembre au plus tard.

PSAI

Le H3C est en effet directement touché par le mouvement. Il régule aujourd’hui les commissaires aux comptes et comités d’audit chargés du reporting financier. Les informations extra-financières devraient être soumises au contrôle indépendant d’un tiers externe. A savoir, au choix de l’entreprise émettrice du rapport de durabilité, un commissaire au compte (qui connaît d’ailleurs déjà les déclarations de performance extra-financière (DPEF)) ou un prestataire de services d’assurance indépendant (PSAI). Cette seconde catégorie pourra accueillir des adhérents de la fédération Filiance des tiers de confiance (tels Bureau Veritas, Dekra ou SGS), des avocats ou des experts-comptables.

Le H3C sera chargé de veiller au grain auprès de tous ces producteurs de rapports de durabilité, ce qui correspond à une extension du périmètre de ses protégés. De quoi modifier les compétences et l’organisation du régulateur, passant par une réforme de ses organes. Compte tenu de l’étendue de ces nouvelles missions, les termes de «commissariat aux comptes» apparaissent désormais trop restrictifs dans le nom «H3C». «Audit» plus largement semble plus approprié. H2A plutôt que H3C. CQFD.