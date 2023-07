Le Crédit Agricole attentif à la cybersécurité de ses clients

«Neverhack», voilà un nom bien ambitieux pour une jeune pousse qui promet donc de stopper les vilains pirates informatiques à la porte des entreprises comme des particuliers. Neverhack, c’est en l’occurrence le tout nouveau nom de la française Pr0ph3cy, née en 2021 et rebaptisée à l’occasion de l’annonce début juillet de l’entrée en négociations exclusives pour sa prise de contrôle par Carlyle. Et c’est à ce spécialiste de la cybersécurité qu’a fait appel le Crédit Agricole pour renforcer l’accompagnement en la matière des PME et ETI clientes de ses caisses régionales. Cela dans un contexte toujours plus anxiogène pour ces cibles.

Anssi

Le partenariat doit permettre aux entreprises d’évaluer leur exposition au risque cyber et de consolider leur défense protection. Il s’agit en effet selon le groupe bancaire de «développer une approche complète de prévention et de protection». L’offre vient compléter, précise le Crédit Agricole, «la gamme Pacifica sur le segment des entreprises et, notamment, l’assurance Cyber Protection déjà existante, qui couvre la gestion de crise et le redémarrage de l’activité en cas de cyberattaque».

Neverhack présente même une offre dédiée, WeS4FE, passant par un diagnostic couvrant les périmètres organisationnel et technique pour établir un bilan global de la maturité face aux risques. Le gardien de la sécurité entend analyser les vulnérabilités externes exploitables par un attaquant et proposer des actions pour gérer le risque conformément aux recommandations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Le diagnostic initial pourra être complété par des audits approfondis, portant par exemple sur les vulnérabilités humaines, la détection des flux toxiques ou des tests d’intrusion.