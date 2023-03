La holding familiale de Porsche explose les compteurs de la dette Schuldschein

Après le succès de la mise en Bourse du constructeur automobile Porsche AG à l’automne dernier, ses actionnaires familiaux viennent de battre un record de huit ans sur le marché du Schuldschein, instrument de dette allemand à mi-chemin entre un crédit syndiqué et une émission obligataire. Porsche Automobil Holding, le véhicule d’investissement des familles Porsche et Piëch, a annoncé mardi avoir placé 2,7 milliards d’euros via un Schuldschein composé de huit tranches venant à échéance après trois, cinq, sept et dix ans, avec des taux d’intérêt fixes et variables.

Arrangée par Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg et UniCredit, cette émission inaugurale a attiré «environ 120 investisseurs institutionnels représentant des banques, des fonds de pension ou des assureurs», a préciséla holding dans son communiqué. La taille finale du placement privé dépasse en outre de plus de cinq fois le montant de 500 millions d’euros initialement proposé, ce qui a permis de fixer les taux d’intérêt dans le bas de la fourchette de prix indiquée aux investisseurs.

Cet emprunt, dont le règlement est prévu le 2 mars prochain, bat largement le précédent record établi en 2015 par le fabricant de pièces automobiles ZF Friedrichshafen qui avait alors levé par ce biais 2,2 milliards d’euros. Il représente à lui seul plus de 8% des 33 milliards d’euros émis l’an dernier par des entreprises non financières notées en catégorie investissement sur le marché allemand du Schuldschein. La liquidité de ce segment de marché s’est en outre améliorée puisque la taille unitaire moyenne de ces émissions a dépassé 207 millions d’euros contre 172 millions un an plus tôt, malgré une volatilité accrue sur les marchés financiers en raison du conflit russo-ukrainien. Cet instrument a par ailleurs suscité l’intérêt de nouveaux entrants comme l’énergéticien EnBW ou le promoteur immobilier Vonovia.

Ce placement inaugural permettra à Porsche Automobil Holding de refinancer une partie du prêt relais qu’elle avait contracté pour acquérir des actions ordinaires de sa filiale Porsche AG lors de son introduction en Bourse. «Ce Schuldschein nous a fait franchir une étape importante dans notre plan de refinancement et nous avons l’intention de continuer à réduire notre dette bancaire», a commenté Johannes Lattwein, membre du directoire en charge des finances de la holding, cité dans le communiqué. La société envisage pour cela une émission obligataire ou un nouveau Schuldschein.