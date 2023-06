La fintech IGTB met l’IA au service de la gestion de trésorerie

En cash management et en gestion de trésorerie, les nouvelles technologies promettent aux entreprises un traitement automatique et sur mesure. Impensable il y a encore peu, la rupture technologique que représente l’intelligence artificielle générative s’annonce radicale, du moins pour la fintech iGTB(intellect Global Transactions Banking). Elle s’est emparée du sujet et développe plusieurs solutions pour permettre aux banques d’optimiser leur gestion de trésorerie grâce à l’intelligence artificielle. Selon Manish Maakan, président directeur général d’iGTB, «cet automne, lors du salon Sibos, iGTB annoncera le lancement d’expériences pilotes avec des banques leaders dans ce domaine».

102 banques clientes

D’ores et déjà, avec une offre axée sur les technologies de pointe - utilisant Evenements, Microservices, API (interfaces de programmation d’applications), Cloud Native et l’intelligence artificielle embarquée (machine learning), etc... - l’entreprise compte parmi ses clients une bonne partie des grandes banques de cash management et de gestion de trésorerie, dont les principales banques américaines et les trois premières banques françaises. La société est née de Citibank à la fin des années 90 et équipe aujourd’hui 102 banques dans le monde sur tous les continents.

Le contexte de volatilité et d’incertitude renforce l’intérêt pour des solutions permettant une visibilité instantanée des flux de trésorerie et une exécution immédiate des décisions. Selon la fintech, les dernières versions de l’IA seront particulièrement utiles pour la prévention des fraudes, les prévisions et l’utilisation de comptes virtuels, une technique de plus en plus populaire pour aligner la gestion des comptes et des paiements sur les opérations avec les clients et les fournisseurs. Le tout sous forme d’assistance sur-mesure : grâce au modèle de langage GPT-4 accessible au travers du service Azure OpenAI, il est possible de proposer aux utilisateurs des aides sous forme de création de rapports écrits, de documents visuels et d’échanges avec un agent virtuel.

Disponible sur le cloud Azure de Microsoft, l’offre garantit aux utilisateurs la protection de leurs données, la non-utilisation de celles-ci pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle et un contrôle humain systématique sur les informations délivrées aux utilisateurs