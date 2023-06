La filière aéronautique s’affiche en équipage soudé

En rythme de croisière comme en zone de turbulences, la cohésion et la collaboration font la force d’une équipe. Tel est le message de la filière aéronautique française, rudement secouée par les ricochets de la pandémie, puis par des bourrasques liées au contexte géopolitique, à l’inflation, notamment énergétique, et à la pénurie de matières premières ou de ressources humaines.

La filière est organisée par rang. Au premier d’entre eux figurent les grands donneurs d’ordres, tels Airbus, Dassault Aviation, Safran ou Thales, intégrateurs faisant appel à une myriade et cascade de sous-traitants de toutes tailles. Cet écosystème se rassemble au sein du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, le Gifas, syndicat professionnel regroupant plus de 400 entreprises totalisant un chiffre d’affaires mondial de plus de 60 milliards d’euros et près de 200.000 salariés en France. PDG de Satys, ETI actrice entre autres de la peinture d’avions, Christophe Cador salue «les échanges permanents entre les maîtres d’œuvre et les sous-traitants, autour notamment des thèmes de la montée en cadence et donc de la transparence sur l’adéquation entre plan de charge et capacités, ou des achats stratégiques comme pour l’aluminium ou le titane, passant par les effets de l’hyperinflation et la participation au financement partiel de l’achat de matière».

Selon un bon connaisseur, «la solidarité au sein du secteur aéronautique est réelle car aucun maillon de la chaîne, gros comme petit, ne peut se permettre d’en voir un autre se briser». Le Gifas assure «place(r) l’échange au cœur de son ADN, chacun de ses membres apporte à l’autre».

Rôle vital de l’Etat

Un tel vœu a été mis à l’épreuve à l’occasion du Covid. Le Gifas a créé sa task force dédiée dès le printemps 2020, sa mission a été pérennisée afin de limiter les risques de défaillances de fournisseurs critiques de la supply chain, mais aussi les risques de tensions sur la trésorerie, au sein de la filière comme auprès des assureurs-crédit, partenaires bancaires et autres opérateurs d’énergie.

Christophe Cador chez Satys rappelle le rôle «déterminant», joué à l’époque par les régions, et celui «vital au sens propre» de l’Etat, avec les Prêts garantis (PGE) ou l’Activité partielle de longue durée (APLD). A Bercy, la Direction générale des entreprises (DGE) souligne qu’après le «soutien historique dans le cadre du Plan France Relance et de son appel à projets « Modernisation de la filière aéronautique » entre 2020 et 2022, l’Etat reste pleinement mobilisé» dans le cadre de France 2030.

Le plan de soutien dédié au secteur avait en 2020 inclus la naissance d’une charte d’engagement sur les relations entre clients et fournisseurs. «Les grands donneurs d’ordres y consentent notamment à donner plus de visibilité sur leurs commandes», note la DGE. Qui rappelle également qu’un système de médiation a été mis en œuvre, «dont l’objectif est de proposer aux parties en conflit l’intervention d’un tiers indépendant, neutre, impartial et formé à la médiation».

Le cap numérique

La filière sous l’impulsion du Gifas n’avait pourtant pas attendu la pandémie. Par le biais de programmes d’accompagnement des PME et ETI aéronautiques pour améliorer leur niveau d’efficacité opérationnelle (Performances industrielles), il s’agit de les aider dans leurs réflexions stratégiques, notamment à l’export (Ambition PME-ETI). Un autre levier vise à les aider à passer le cap de la digitalisation (Industrie du futur). Le Gifas met d’ailleurs à ce titre du numérique à disposition de ses membres via la plateforme BoostAeroSpace des outils collaboratifs mutualisés, tels AirCyber pour la sécurisation des échanges ou AirSupply, portail unique de déclinaison des cadences de production permettant en outre de standardiser les modes de fonctionnement.

Le Gifas prépare le lancement officiel à l’occasion du Salon du Bourget de la démarche Aero Excellence, qui se veut «référentiel d’amélioration de la performance de la supply chain» passant part les fondamentaux d’excellence opérationnelle dans toute la filière.

En matière de ressources humaines, enfin, Christophe Cador pointe la création de Satys Campus, quand les efforts de la filière passent par le lancement d’une campagne de recrutement d’envergure, L’aéro recrute, qui, après avoir permis de pourvoir quelque 15.000 emplois l’an dernier, sera visible au Salon du Bourget. Avis aux candidats, du CAP au Bac+8.