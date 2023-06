La facture exécutoire, sésame espéré contre les délais de paiement

«Ce n’est qu’une question de volonté politique» clame maître Patrice Gras (photo), le président de l’Union nationale des commissaires de justice, nouveau nom des huissiers de justice depuis l’été dernier. L’UNCJ (ex UNHJ, donc), en appelle dès lors au gouvernement et au parlement pour se saisir de la question. En jeu, la mise à mal d’un fléau contribuant à un quart des défaillances d’entreprises et menaçant chaque année 300.000 emplois : les délais de paiement et leur issue ultime, les impayés entre entreprises. L’UNCJ propose d’instaurer le titre ou facture exécutoire, une procédure selon Patrice Gras «simple, rapide et peu chère, accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, tout en conservant le principe du contradictoire». Elle aurait de quoi selon l’union des commissaires de justice «changer la donne en simplifiant une procédure aujourd’hui longue et coûteuse qui encombre inutilement les tribunaux de commerce». «Coûtant environ 50 euros, elle serait intéressante dès que la facture atteint quelques centaines d’euros», ajoute Patrice Gras.

Inertie

A lire aussi:

Les défauts et retards de paiement «ne sont pas inéluctables» mais la procédure est «souvent décourageante pour les auto-entrepreneurs et les patrons de TPE et PME». Alors même que la plupart des débiteurs ne contestent pas leur dette mais «font simplement preuve d’inertie». L’UNCJ met en lumière un outil susceptible de vaincre cette dernière et de réduire de moitié les délais de paiement.

D’injonction de payer en détermination du tribunal compétent, d’ordonnance du juge en formule exécutoire au greffe, la procédure actuelle tient en haleine le créancier pendant quatre mois et demi en moyenne. L’UNCJ, qui invite à suivre l’exemple belge, propose une réforme du code des procédures civiles permettant de déjudiciariser le traitement des factures en souffrance dès lors qu’elles ne sont pas contestées, l’intervention du juge n’étant pas alors nécessaire. Le juge se limite hors contestation à donner force exécutoire à la créance, mission que peut remplir un officier public et ministériel qui dispose de cette prérogative.