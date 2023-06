La charge d’intérêt commence à peser sur les entreprises

La hausse des taux d’intérêt est en train d’affecter les entreprises non financières. L’impact est souvent loin d’être négligeable : une étude de S&P Global Ratings estime qu’en moyenne, les entreprises en catégorie spéculative vont payer un taux de 6,1% cette année, le plus haut niveau vu depuis 2010. Les entreprises de catégorie B ont ainsi vu leur taux passer de 4,2% à 6,2% entre 2021 et 2023, celles de catégorie B- de 5,1% à 7,1% sur la même période.

En effet, jusqu’ici, la hausse des taux a été en partie atténuée par les financements à taux privilégiés de l’époque Covid ou les couvertures de taux hérités du passé.

Selon l’analyse des résultats des entreprises au premier trimestre de cette année, la charge d’intérêt a globalement augmenté de 15% au début de l’année. Dans le cas des entreprises de la catégorie spéculative, la hausse des paiements d’intérêt atteint même 17%.

Menace sur des profils de risque

L’agence s’attend à une forte hausse supplémentaire des charges d’intérêt cette année, particulièrement pour les entreprises de catégorie spéculative. Rapportée à la dette, elle passe de 5,1% en 2022 à 6,1% en 2023, alors que les entreprises de catégorie « investissement » voient ce ratio augmenter dans une moindre mesure, de 3,4% à 3,7%, compte-tenu d’un endettement à taux fixe et à plus long terme de façon plus fréquente.

La charge d’intérêt va croître doucement mais sûrement pour toutes les entreprises. Pour les entreprises les moins solides, une dette à taux flottant va se traduire par un Ebitda ( excédent brut d’exploitation) impacté plus vite, menaçant de rejaillir sur la qualité du profil de risque. En outre, même si les dettes de ces entreprises viennent en large part à maturité à partir de 2025, la nécessité d’anticiper le refinancement 18 à 24 mois à l’avance pour garder de la liquidité va exposer les entreprises aux taux d’intérêt actuels. Rapportée à l’ensemble de la dette, la charge moyenne des intérêts payés a grimpé à 4,5% pour l’ensemble des entreprises au dernier trimestre, un niveau qui avait cours au premier trimestre 2020. Pour les entreprises notées B-, le ratio est passé en un an de 6,1% à 6,8%.

Hausse durable

La hausse est là pour durer. « La pression inflationniste persistante et la bonne tenue de l’activité dans de nombreuses économies ne laissent pas attendre une inversion du mouvement l’an prochain », avance S&P. Mondiale, la hausse des taux a commencé dès le dernier trimestre 2021 en Amérique latine avec une charge financière en hausse de 34% au premier trimestre de cette année.

L’étude S&P montre que la hausse des taux varie considérablement parmi les secteurs d’activité, ceux des matériaux de construction, des services et de l’immobilier étant les plus impactés aux Etats-Unis.

De son côté, dans une étude auprès de 21 000 entreprises dans le monde, Allianz Trade met en lumière les effets de la hausse des taux selon les pays et les secteurs. Ainsi, les plus hauts niveaux de levier (dette/fonds propres) s’observent aux Etats-Unis (73%), en Allemagne (70%), en France (77%), en Italie (92%) et en Espagne (119%). Les ratios de couverture des charges d’intérêt et les cash-flow opérationnels sont moins dispersés. L’étude distingue cinq secteurs pour leur exposition à un stress financier, considérant l’endettement et la capacité à faire face aux échéances des acteurs : le transport, la construction, l’hôtellerie-restauration, les matières premières et l’automobile. La construction et le secteur des ventes de détail présentent les plus fortes fragilités à cet égard en Amérique du Nord et en Europe occidentale. L’effet des hausses de taux va se faire sentir à partir de l’automne surtout, selon l’étude, représentant 7 points de valeur ajoutée en Espagne, 6 points en Italie et en France, 4,5 en Allemagne et 4 aux Etats-Unis.