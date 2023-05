La banque KFW rejoint Onbrane pour émettre du papier commercial

KFW vient d'émettre des Eurocommercial Papers via la plateforme Onbrane. La solution en ligne de négociation, d’émission et d’exécution d’émissions de dette court terme franchit du même coup une étape importante : sachant que le programme de dette à court terme de la banque nationale de développement allemande, géré par ING, atteint 90 milliards d’euros, on conçoit qu’il s’agit d’un changement de dimension pour Onbrane. Utiliser la plateforme plutôt que des relations en bilatéral avec les banques va permettre au premier émetteur allemand, qui est aussi le deuxième plus gros d’Europe, d’améliorer l’efficacité des flux avec ses contreparties bancaires, de réduire les complexités d’exécution et les risques opérationnels de ce marché OTC. « L’utilisation de notre plateforme par la KFW représente une étape importante pour Onbrane et montre notre place prééminente pour la digitalisation du marché primaire de la dette à court terme », indique Pascal Lauffer, fondateur et dirigeant d’Onbrane.

Mais l’accélération de l’activité ne tient pas qu’à ce nouveau client. « Nous avons accueilli neuf nouveaux acteurs en avril dernier, dont Faurecia, Teleperformance, ITM Mousquetaires comme émetteurs», précise Arnaud Sales, directeur du développement chez Onbrane.

Boule de neige

Un des moteurs de cette expansion tient au partenariat commercial annoncé en septembre dernier avec le Nasdaq. Le marché américain des valeurs technologiques vend à ses clients, notamment en Scandinavie, une solution de digitalisation en mode « Saas » mise au point par Onbrane et la plateforme bénéficie d’une inscription (onboarding) accélérée pour les clients du Nasdaq, banques et investisseurs. «Le partenariat avec le Nasdaq a déclenché un effet boule de neige pour notre expansion européenne, Onbrane servant des émetteurs d’Europe du Nord - Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-bas, Danemark – et d’Espagne. » Depuis sa création en 2017, Onbrane a ainsi progressivement étendu son activité de digitalisation des émissions primaires à tous les formats de papier commercial au-delà du NeuCP promu par la France.

De quoi tirer parti de la dynamique du marché. «Depuis la crise Covid, la liquidité représente une préoccupation plus forte, les émetteurs cherchent à diversifier leurs contreparties et le marché devient peu à peu plus européen », confirme Arnaud Sales. La place française œuvre en ce sens, elle est en train d’unifier le NeuCP avec le marché italien de la dette court terme, grâce aux efforts de la Banque de France et d’Euroclear.

Autre facteur de la dynamique, la plateforme a développé une offre de service en données sur le marché de la dette court terme. « Nous donnons aux émetteurs et aux investisseurs une information synthétique et en quasi temps réel sur les caractéristiques des émissions – durées, types de taux, devises…- permettant aux acteurs de comparer leurs performances par rapport aux marchés, précise Arnaud Sales. Nous allons lancer un module permettant aux banques et investisseurs de savoir quel taux potentiel ils peuvent obtenir dans d’autres devises ou produits. »

Onbrane n’a pas renoncé non plus à son projet de construire une offre en blockchain pour les traitements post-marché. Une expérimentation est en cours de préparation à cet égard.