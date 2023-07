La Banque de France accroît son rôle dans la transition climatique des entreprises

Le gouvernement veut faire de la Banque de France un levier pour la transition climatique des entreprises. Voilà, en effet, que le Comité de financement de la transition écologique, instance présidée par Bruno Le Maire, demande à la banque centrale de mettre son indicateur climat à la disposition des entreprises. Il vise à mesurer leur exposition aux risques climatiques.

Cet indicateur en préparation a été annoncé l’an dernier. Son but est d’introduire dans la cotation de la Banque de France la composante nouvelle que constitue le risque de trajectoire, en plus des critères financiers et économiques actuels, pour donner une appréciation de la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements.

Gratuit, l’indicateur climat «va permettre aux entreprises de se positionner par rapport à une trajectoire de décarbonation de leur secteur», indique l’institution, qui espère ainsi dynamiser leur stratégie de transition. De fait, l’indicateur est fondé sur la méthodologie ACT (Assessing low Carbon Transition) de l’Ademe et du CDP (Carbone Disclosure Project), qui vise à mesurer les émissions par secteurs d’activité.

Lancement en 2024

En cours de préparation depuis 2022 et de validation avec plus de 500 entreprises tests en 2023, l’indicateur sera mis en œuvre progressivement à partir de 2024 dans la cotation, couvrant pour commencer les grandes entreprises et les ETI, puis les PME.

La Banque de France se voit aussi officiellement chargée de la centralisation progressive des données climatiques des entreprises : le gouvernement entend en cela simplifier leur travail de reporting. Il revient à la banque centrale de stocker ces données et de les transmettre aux partenaires financiers et publics.

Enfin, l’institution compte se servir de la politique monétaire pour aider à la transition climatique. Lors du Paris Finance Forum en ce début de mois, Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, a rappelé que l’activité de cotation des entreprises de l’institution entrait dans le cadre de la surveillance du collateral déposé par les banques en couverture des financements reçus de la banque centrale. Et elle annonçait, du même coup, sa volonté de privilégier le collateral reflétant son appétit pour des actifs moins carbonés, selon une méthode en cours d’élaboration et visant à favoriser les entreprises alignées sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). «A partir de 2026, en l’absence de reporting extra-financier selon la directive Corporate Sustainability Reporting (CSRD), une entreprise ne sera plus éligible pour notre ‘collateral’ de politique monétaire», a-t-elle affirmé.