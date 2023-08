In Extenso grandit au Benelux

«Nos métiers sont en pleine évolution. Le mouvement de concentration observé dans les domaines du conseil, de l’audit, de la comptabilité et de la fiscalité va s’accélérer dans les années à venir », souligne Laurent Stéveler, associé du cabinet ACF Group. Car, ajoute-t-il, «les exigences en matière de compliance, de reporting ou de digitalisation, dont la facturation électronique, ne font que grandir et pèsent sur la rentabilité des plus petites structures. Le moment était donc venu de trouver un partenaire désireux de construire l’avenir avec nous». De fait, les propos ci-dessus sont issus du communiqué conjoint dévoilant l’acquisition d’ACF Group par In Extenso. La consolidation se poursuit donc, la tendance se concrétisant par ailleurs alors qu’ Endrix et Zalis ont annoncé leur union en juin ou que BDO France affiche de hautes ambitions de croissance, tant interne qu’externe.

Accompagnement

Ici, après VO Consulting en début d’année, c’est donc ACF, cabinet belgo-luxembourgeois d’experts-comptables et de réviseurs d’entreprise fondé en 2008, qui rejoint le réseau In Extenso. L’horizon attendu est selon le nouvel ensemble de devenir sous la marque In Extenso Belux «le leader dans l’accompagnement des entrepreneurs en Wallonie et au Luxembourg». Son président Cédric Rensonnet assure que «cette intégration confirme notre stratégie qui s’appuie sur le développement d’agences de proximité, à taille humaine, puisqu’elle nous permet de passer de 2 à 7 bureaux régionaux et de doubler le nombre de nos collaborateurs».

Les quatre associés actuels d’ACF prennent des parts dans le groupe, pour y rester : Laurent Stéveler et Murielle Fromont rejoignent Cédric Rensonnet, Vincent Olimar et Antoine de Riedmatten au sein du comité de direction, tandis que Stéphan Moreaux et Samuel Delvaux font désormais partie du comité de surveillance aux côtés d’Eric Jolas, Stéphanie Thiry et Philippe Autran.