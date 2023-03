iBanFirst toujours à l’offensive

Où l’on découvre tout d’abord les ingrédients d’une «nouvelle identité de marque» censée «symbolise(r) la puissance et l’audace». En l’occurrence, un nouveau site internet, un logo revisité et des «couleurs noires et violettes» (oui, chaque couleur au pluriel). Sans omettre une «nouvelle signature de marque : «Trust beyond borders»». A ceux qui douteraient encore à la vue de ces arguments de l’audace et de la puissance d’iBanFirst, le spécialiste des paiements internationaux indique avoir en 2022 confirmé son «hyper croissance», avec à nouveau comme depuis 2018 (le groupe est né en 2016) une croissance de son activité supérieure à 72%. Présent dans dix pays européens, après le rachat de Cornhill au Royaume-Uni l’an dernier, le groupe précise regrouper plus de 350 salariés et réaliser chaque mois 1,5 milliard d’euros de volume de transactions.

Pas de doute pour le fondateur et directeur général d’iBanFirst, Pierre-Antoine Dusoulier, le groupe «a créé une interface puissante et intuitive et développé un écosystème unique en travaillant exclusivement avec les banques Tier 1 pour s’imposer comme un allié sûr et de confiance des CEO et CFO». Comme le souligne le dirigeant, «le marché des paiements internationaux a connu une bascule historique ces dernières années auprès d’entreprises à la recherche de plus de performance et d’accompagnement», avec un marché potentiel sur le seul segment des PME en Europe de plus d’un milliard d’euros.