iBanFirst soutient le rêve américain des PME

iBanFirst poursuit sa croisade en tant que «partenaire de confiance des PME au-delà des frontières» hexagonales. Nouvelle corde à son arc, le spécialiste des paiements internationaux annonce le lancement d’un compte local en dollar américain destiné à accompagner le développement de ses clients outre-Atlantique.

«Notre mission est d’accompagner nos clients faisant du commerce à l’international et de leur simplifier le quotidien», plaide Pierre-Antoine Dusoulier, directeur général d’iBanfirst. Dès lors, quand «le marché américain et la paire EUR/USD sont déterminants pour nos clients, il était évident et incontournable de leur proposer des solutions comme les comptes locaux en USD».

Efficacité

Alors que l’ouverture d’un compte local aux Etats-Unis peut selon iBanFirst s’avérer particulièrement laborieuse et chronophage, la société souhaite avec le nouveau compte permettre à ses clients, et particulièrement ceux opérant sur des places de marché ou marketplaces, une alternative moins coûteuse et plus rapide. Pour davantage d’agilité et d’efficacité opérationnelle, promet iBanFirst.

Selon Ivo Mertens, Chief revenue officer d’iBanfirst, «l’expansion aux USA est parfois compliquée uniquement pour des raisons bancaires de collection des bénéfices en USD et de gestion des flux. Lever les freins techniques, permettre aux clients de se concentrer sur leur expansion internationale : c’est ce que nous faisons chaque jour avec la force de notre technologie et le savoir-faire de nos experts en forex», pointe-t-il.