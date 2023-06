La SNCF innove avec une obligation verte à coupon de partage

Le segment des obligations vertes vient de s’étoffer d’une nouvelle catégorie de titres, les obligations à Coupon de Partage (OCP). Le Groupe SNCF a émis pour 300 millions d’euros un emprunt de la sorte, qui allie aux objectifs ESG de l’émetteur un rendement financier à vocation caritative pour les investisseurs. La banque Natixis CIB a structuré l’opération qui est cotée sur Euronext Paris.

En pratique, une telle structure aligne l’ensemble des parties prenantes – émetteur, banque, investisseurs - sur le principe de partage. A l’échéance de juillet 2035, dans douze ans, une partie minoritaire du rendement aura fait l’objet d’un don de leur part. La somme totale du don représentera in fine 2, 31 millions d’euros, versée chaque année par chacun et représentant 0,01% du nominal pour l’emprunteur, le tiers de la commission d’arrangement « up-front » perçue au départ par Natixis, de 12 centimes et une part de 0,05% du coupon annuel perçu par les investisseurs.

Ces derniers – notamment Abeille Assurances, Caisse des Dépôts et CNP Assurances – perçoivent, avec un taux de 3,386% par an, d’un rendement aligné sur les standards d’une obligation verte. Le versement du don bénéficie à l’Institut Robert Debré du cerveau de l’enfant et atteindra in fine un total de 2,31 millions d’euros, soit moins de 1% du total de l’emprunt. L’utilisation des fonds est d’ores et déjà fléchée vers l’achat de matériel médical.

Le groupe SNCF est familier de l’innovation en green bond, avec une première émission d’obligations vertes dès 2016.