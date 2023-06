Geoficiency et Sis ID vont lutter ensemble contre la fraude

Face aux fraudeurs, l’union fait la force ! C’est ainsi que deux importantes fintechs actives dans la « sécurité des organisations » viennent de nouer un partenariat. L’éditeur d’une solution en mode Saas d’audit et de contrôle interne digitalisés, Geoficiency, s’allie à Sis ID, solution digitale et collaborative de lutte contre la fraude dans les paiements. Le premier, lancé par le cabinet d’audit et de conseil BM&A au printemps dernier, va donc ajouter à des contrôles basés sur les données internes de ses clients des contrôles basés sur des données externes.

Solutions collaboratives

Quant à Sis ID, une fintech fondée en 2013 par 13 directeurs financiers et trésoriers du CAC 40, elle verra sa solution de lutte contre la fraude au virement bancaire intégrer un dispositif plus large de sécurisation des données financières. Déjà, sa solution collaborative s’appuie sur les données de plus de 38 000 entreprises bénéficiaires de ses services. Avec le nouveau partenariat, elle rejoint une solution d’Intelligence augmentée dans les métiers du chiffre et de la conformité, déployée dans plus de 50 pays auprès d’une trentaine de grands groupes tels Saint Gobain, Elior, Edenred, Spie, Eramet…A terme, le nouvel attelage compte inventer des services communs et inédits.