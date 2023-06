Flowie aide les entreprises à maîtriser au cordeau les relations BtoB

Quoi de mieux pour suivre le cash qu’une vision extensive à la fois sur les entrées et les sorties ? Flowie se lance avec cette conviction. Cette nouvelle fintech s’adresse aussi bien aux responsables de la trésorerie qu’aux comptables et se propose de fluidifier la communication BtoB sur les factures, tant du côté fournisseur que client. « En intégrant les systèmes de gestion (ERP), de relations clients (CRM), de comptabilité, de trésorerie (TMS), la solution Flowie rassemble un maximum d’éléments pour valider et envoyer les factures, de façon à répondre aux exigences du KYB (know your business), explique Yann Ravel-Sibillot, co-fondateur de la société. De même, nous sommes intégrés aux outils de communication avec les entreprises de quelque 300 banques, en vue de pouvoir bientôt exécuter les paiements de point à point. »

De quoi fiabiliser et accélérer les échanges, notamment lors des échanges non récurrents entre les entreprises, les plus complexes à exécuter. De même, Flowie s’adresse aux entreprises à partir d’une vingtaine de salariés, 250 en moyenne, la société discutant avec des grands groupes de plusieurs milliers d’employés. Elle traite ainsi des opérations où les intervenants relèvent de services différents dans l’organisation, pour la commande, sa réception, le paiement… « Grâce aux éléments de contexte que nous recueillons en travaillant sur l’ensemble des flux, nous pouvons faire de l’aide à la décision », expose Yann Ravel-Sibillot.

Réduire les délais de paiement

In fine, Flowie entend accélérer de 50% les délais de paiement et donner de la visibilité aux entreprises sur ses encaissements et ses paiements, par exemple en lui permettant de savoir si la facture est bien parvenue au fournisseur. Les litiges s’en trouvent réduits, notamment grâce aux bonnes informations transportées d’un partenaire à l’autre sur les factures ou encore, au moyen de la prise en compte des éléments du contrat sous-jacent dans les paiements.

Créée il y a six mois, la société ne compte encore que quelques clients depuis ces dernières semaines mais une trentaine de plus sont en cours d’installation. Un calendrier idéal pour intégrer le lien entre les entreprises que constitue la facturation électronique, en cours de mise en place. De quoi disposer d’informations supplémentaires pour réconcilier les flux, d’autant que Flowie a déposé un dossier de Plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).