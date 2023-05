Faurecia accélère sa décarbonation avec un «power purchase agreement»

L’action du nouvel épisode de verdissement de la consommation électrique de Faurecia se déroule sur le parc éolien de Klevberget, non loin de Sundsvall, dans le comté suédois de Västernorrland. Autant dire à 600 kilomètres environ au nord d’Alingsås, toujours en Suède, où l’équipementier automobile avait noué son précédent accord d’achat d’électricité ou PPA (Power purchase agreement).

C’est cette fois avec Renewable Power Capital (RPC), plateforme paneuropéenne d’investissement dans les énergies renouvelables soutenue par CPP Investments, que Faurecia a fait affaire pour poursuivre la mise en oeuvre de son programme de décarbonation, conseillé en cela par Schneider Electric.

Net zéro

L’accord garantit la quasi-totalité de la production du parc de Klevberget, en cours de construction et dont le démarrage de l’exploitation commerciale est prévu pour novembre prochain. Soit 417 GWh pour 24 éoliennes ou l’équivalent de plus de 40% de la consommation d’électricité de l’ensemble des sites européens de Forvia, le groupe détenteur de Faurecia ainsi rebaptisé après l’acquisition d’Hella. En s’appuyant sur les accords existants, c’est jusqu’à 70% de sa consommation qui sera alimentée par l’électricité renouvelable grâce à 37 éoliennes. Et qu’en complément de cette capacité, 130 hectares de panneaux solaires sont en cours d’installation sur plus de 150 sites de Faurecia, représentant jusqu’à 5% de son mix d’énergies renouvelables.

Forvia se félicite de pouvoir ainsi confirmer sa «position de précurseur» dans la décarbonation de l’industrie automobile. Le groupe a pour ambition d’atteindre zéro émission nette de CO2 sur les scopes 1 et 2 (émissions directes) d’ici 2025 et sur l’ensemble de ses émissions (avec le scope 3 des émissions indirectes) d’ici à 2045. «Forvia est la première entreprise automobile dont l’objectif de décarbonation net zéro a été approuvé par la Science Based Targets initiative, SBTi», rappelle Rémi Daudin, vice-président chargé de la transformation durable du groupe, pour qui «maximiser les achats d'énergie renouvelable est l’une des priorités de notre feuille de route pour atteindre l’objectif de zéro émission».