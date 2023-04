Engie aide ses fournisseurs PME et TPE à se décarboner

Engie prend les grands moyens pour embarquer ses fournisseurs dans la transformation climatique. Avec la montée en puissance des réglementations climatiques, les entreprises ne peuvent plus se contenter de réduire leur empreinte carbone sur le seul périmètre de leur organisation (« scopes » 1 et 2) et doivent prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur toute leur chaîne de valeur (« scope » 3). En France, le groupe d’énergie s’est associé à Bpifrance et à l’Ademe : les trois acteurs vont proposer à un millier de fournisseurs PME et TPE d’entreprendre un Diag Décarbon’Action. Une démarche encore inédite. « Le partenariat avec Engie est le premier que nous signons, les grands groupes étant destinés à nous permettre de démultiplier notre action visant à convaincre les entreprises de se lancer dans une démarche climatique », indique Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement des entreprises chez Bpifrance. Les subventions de l’Ademe financent 50% du Diag Décarbon’Action, l’entreprise payant entre 4000 et 6000 euros selon sa taille.

Accompagnement

En pratique, la solution permet d’ accompagner les entreprises dans la réalisation d’un bilan GES, en commençant par une formation et des outils de diagnostic ainsi que la collaboration d’un expert qui intervient dans l’entreprise. L’entreprise est également épaulée pour construire une trajectoire de baisse des émissions et pour valoriser cette démarche auprès de leurs fournisseurs et de leurs salariés.

Pour Engie, la démarche en partenariat avec Bpifrance et l’Ademe s’inscrit dans un plan d’ensemble auprès des fournisseurs, dont les émissions sont évaluées à 5% du bilan carbone du groupe. Le groupe a déjà entrepris de mobiliser ses 250 plus importants fournisseurs ( hors achat d’énergie) afin qu’ils soient tous certifiés ou alignés sur l’initiative Science Based Target à l’horizon 2030. Prochaine étape, l’extension à l’Europe des actions auprès des petits fournisseurs.

Progression considérable

La démarche de Bpifrance s’inscrit dans un programme commun avec l’Ademe pour favoriser la transformation climatique des entreprises. « Depuis son lancement il y a dix-huit mois, quelque 1100 entreprises ont bénéficié du Diag Décarbon’Action, et nous tablons sur 800 à 900 candidats supplémentaires cette année, indique Guillaume Mortelier. C’est considérable et cela montre la prise de conscience chez les PME et ETI dont s’occupe Bpifrance, de la nécessité d’une transformation climatique.»