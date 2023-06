Endrix et Zalis s’unissent pour conseiller les ETI en transformation

Les conseils d’entreprise voient s’ouvrir les opportunités de développement tant les mutations à affronter par leurs clients sont nombreuses. Endrix et Zalis comptent tirer parti de la situation pour imprimer leur marque sur ce marché en croissance, et notamment son segment des grosses PME et ETI où les «big four» et autres cabinets d’origine anglo-saxonne dominent.

Le cabinet Zalis s’est développé justement dans le conseil financier et opérationnel à ces entreprises, pour les aider dans les phases de transformation, un sujet d’actualité, qu’il s’agisse de forte croissance ou de turbulences.

A lire aussi:

RSE et sécurité informatique, deux axes de développement

En s’associant à ce cabinet, Endrix entend élargir sa cible de clients, plutôt des TPE et petites PME jusqu’ici, et aussi enrichir une palette d’activités qui a déjà beaucoup grossi au fil des ans, à partir des métiers réglementés de l’expertise-comptable et de l’audit. D’origine lyonnaise, le cabinet s’est intéressé de longue date à l’offre de compétences nouvelles - soutenu en cela par Bpifrance qui en est actionnaire - en recrutement, conseil juridique, transactions, responsabilité sociale et environnementale (RSE), sécurité informatique… Les deux derniers sujets constituent les axes forts de sa stratégie pour les années à venir, avec le développement d’une clientèle de grosses PME et ETI, d’où l’intérêt d’avoir Zalis à ses côtés.

Avec cette opération capitalistique aux modalités confidentielles, Endrix va faire passer son chiffre d’affaires consolidé de 50 à 60 millions d’euros par an. Ses 600 collaborateurs et ses 25 bureaux devraient permettre de faire jouer les synergies avec rapidité entre les deux maisons. «Nous voulons rivaliser avec les grands cabinets auprès des belles structures à partir de 200 millions d’euros, en leur proposant du conseil financier et opérationnel à des tarifs abordables et en élargissant le choix des conseils à leur disposition», indique David Humbert, président de Endrix. Le dirigeant estime de toute façon que la tendance est à la concentration dans le conseil et il veut, là encore, jouer un rôle de précurseur…