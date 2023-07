Elis tire parti de l’appétit des investisseurs américains en dette privée

Anticipation et diversification. Les maîtres-mots de la gestion de la dette en ce moment se retrouvent dans le financement de 200 millions de dollars que boucle Elis sur le marché privé américain. Le spécialiste de la blanchisserie vient de réaliser un «US private placement» (USPP) pour refinancer une partie d’une tombée obligataire de 500 millions d’euros venant à échéance en avril 2024.

Le groupe noté BB+ avec perspective positive par S&P obtient après conversion en euro un financement de 183 millions d’euros assorti d’un coupon de 5,21%, pour un coupon servi en dollar de 6,03%, sachant que l’OAT 10 ans s’établit actuellement aux environs de 3%. «En absolu, le coupon délivré est correct par rapport aux métriques de crédit d’Elis dont les obligations traitent déjà à des niveaux BBB- , la volonté de la société étant d’être notée « Investment Grade », précise Nicolas Etienne, analyste crédit chez Octo Finances. Elle n’a pas eu à attendre ce changement de rating pour se refinancer à des conditions attrayantes. »

Visibilité

De fait, le marché USPP apparaît avantageux, si l’on compare aussi l’opération avec, par exemple, l’émission publique de 600 millions d’euros que vient de réaliser TDF, noté BBB-, obtenant un financement à 5 ans moyennant un coupon de 5,625%. Car Elis allonge son horizon de financement avec des titres à douze ans, l’un des attraits du marché USPP consistant dans ces maturités longues, supérieures à l’EuroPP, à huit ans en général, et au marché du Schuldschein, offrant plutôt des financements de trois à sept ans. « Grâce à la maturité à douze ans de l’opération, la société se rend moins tributaire des aléas des marchés financiers, elle limite le nombre d’investisseurs et peut ainsi négocier les termes de l’émission », poursuit Nicolas Etienne.

Opportunité

Même si son activité n’est pas déployée aux Etats-Unis, Elis réalise là son troisième financement en dette privée américaine, obtenu auprès d’un groupe d’investisseurs américains emmené par MetLife Investment Management. L’an dernier, le groupe avait réalisé une émission de 175 millions de dollars à dix ans – 159 millions d’euros à dix ans avec un coupon de 3% – auprès d’un groupe d’investisseurs conduit par Barings, présent dès la première émission en 2019, lors d’une opération de 335 millions de dollars à 10 ans avec un coupon de 2,7%.

Les émetteurs européens sont encore peu nombreux sur le marché de l’USPP. Parmi les opérations récentes, on peut notamment citer celles de Vicat et Mersen en 2021, Daher et Vranken Pommery en 2022. Mais dans un contexte de moindre liquidité, les entreprises devraient s’intéresser davantage à ce marché.