Eight Advisory déploie son service Cash control auprès des entreprises moyennes

Les PME n’ont pas les moyens d’avoir un trésorier – dont le coût représente pour elles 150 000 euros par an environ. Or elles ont un besoin crucial de gérer leur trésorerie de près car leur situation peut très vite basculer vers la cessation de paiement en cas de manque de cash. D’où l’idée de Eight Advisory de mettre à leur disposition avec « Cash control » une solution complète leur assurant un suivi de même niveau qu’une grande entreprise, sur le cash disponible, les flux et les financements.

« Dans son pôle spécialisé en Cash Services, le cabinet dispose de spécialistes qui sont d’ ex – trésoriers de groupes, ainsi que d’un système de gestion de trésorerie conçu pour gérer les flux bancaires pour le compte des entreprises conseillées, expose Stéphane Nénez, associé chez Eight Advisory, responsable de l’activité Cash services. Nous mutualisons entre nos entreprises clientes les coûts d’une équipe de trésorerie et d’un TMS. »

- Philippe Castano

L’offre vise des PME réalisant entre 15 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires environ et plusieurs niveaux de services sont possibles, à commencer par la récupération des extraits de compte auprès des banques, pour connaître chaque jour sa position de trésorerie. « Beaucoup de PME ne disposent pas de cette information qui réclame de se connecter aux outils de web banking », explique le spécialiste. L’abonnement coûte 1000 euros par mois.

Sécurité et apprentissage

En outre, l’outil du cabinet peut se connecter aux banques pour, en plus des positions de trésorerie, transmettre des paiements, selon un système sécurisé, moyennant 3000 euros par mois. Au passage, la solution permet d’éviter les intrusions malveillantes sur les systèmes de l’entreprise.

Enfin, un troisième niveau de service propose d’optimiser la trésorerie, par exemple de grouper les paiements une fois par semaine au lieu de perdre du temps à les faire au fil de l’eau etc…« Le service veut aider les entreprises à commencer à se structurer pour gérer leur trésorerie de façon efficace et gagner en solidité, en vue de se doter à terme de leur propre gestion de trésorerie», décrypte Stéphane Nenez.

Les retours sont très positifs, de la part ETI et PME et des fonds de private equity ou des administrateurs judiciaires pour gérer des sociétés en difficulté. « De plus en plus de PME vont avoir besoin de gérer plus précisément leur trésorerie, compte-tenu du contexte plus difficile lié à la hausse des taux d’intérêt, de l’inflation, des problèmes logistiques et au ralentissement économique», anticipe Stéphane Nenez.