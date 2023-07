Defacto crée un véhicule de titrisation pour son refinancement

La fintech française spécialiste du financement quasi instantané aux PME voit grand. Elle vient de créer un fonds commun de titrisation (FCT) pour refinancer plus largement son activité de financement à court terme – de 30 à 90 ou 120 jours – aux petites et moyennes entreprises en Europe. Celles-ci subissent souvent des délais de paiement étirés par les grands groupes clients ou fournisseurs et leur accès au crédit de trésorerie peut être complexe. En s’intégrant directement, via son API, aux systèmes de trésorerie, de comptabilité, aux places de marché etc… Defacto peut analyser les risques et répondre dans l’heure aux demandes qui portent sur des besoins souvent de quelques milliers d’euros.

Lancée en 2021, la société se finançait jusqu’ici avec ses fonds propres et par emprunt. La création du FCT marque une nouvelle étape, portant sa capacité de financement annuelle jusqu’à 1 milliard d’euros par an. En pratique, le véhicule pourra être financé jusqu’à 167 millions d’euros par le biais d’un prêt senior octroyé par Citibank et l’émission d’obligations mezzanine souscrites par Viola Credit et d’obligations junior souscrites par Defacto. La fintech a été conseillée par Ashurst pour ce montage innovant, portant sur des créances purement digitales de financement quasi-instantané aux PME.