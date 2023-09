Colombus consulting et Balthazar unis autour des entreprises en transformation

Colombus Consulting poursuit sa marche en avant dans l’accompagnement au service du développement durable. Le cabinet de conseil en management et organisation a lui-même opté pour une démarche responsable et solidaire, ce qu’illustre sa labellisation Bcorp et sa forme d’ entreprise à mission. Il acquiert à présent, à 80%, Balthazar, conseil en stratégie et en accompagnement du changement et également société à mission. Membre du Mouvement Impact France, le groupe Balthazar compte une cinquantaine de collaborateurs dont neuf associés et a développé des expertises dans les secteurs de l’assurance et de la mobilité.

L’Impact à grande échelle

Les deux acteurs veulent faire jouer leurs atouts réunis pour amplifier l’impact positif des transformations pour lesquelles ils conseillent les entreprises, avec notamment des expertises dans l’énergie, la finance, l’assurance, le transport et la mobilité. Ils partagent une approche commune, visant à intervenir sur des évolutions de modèles d’entreprises en profondeur, menées avec l’implication des directions générales. La stratégie est d’accompagner les groupes de la réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre et le suivi des transformations.

Le nouveau groupe compte 300 consultants en France et en Suisse, dont 28 associés et veut poursuivre une croissance organique et par acquisitions.